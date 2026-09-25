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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-15.500-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 150 руб. 
Начислим 355 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005
20 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х62х57
Вес, кг.
26.9

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005

Представляем вашему вниманию шкаф для коммутации ЦМО ШРН-15.500-9005 — идеальное решение для организации и защиты критически важного сетевого и серверного оборудования. Этот настенный шкаф станет надежным фундаментом вашей IT-инфраструктуры, будь то серверная комната, центр обработки данных или любое другое помещение, где важны порядок, безопасность и эффективное использование пространства. Его главное преимущество — компактность, сочетающаяся с внушительной вместимостью. При высоте в 15 юнитов (U) этот шкаф предоставляет достаточно места для размещения стандартного 19-дюймового оборудования: коммутаторов, маршрутизаторов, патч-панелей, серверов малой глубины и источников бесперебойного питания. При этом, будучи настенной моделью, он кардинально экономит ценную площадь пола, позволяя разместить мощную вычислительную инфраструктуру даже в стесненных условиях. Внешний вид шкафа продуман до мелочей. Строгий и стильный черный цвет делает его универсальным элементом любого интерьера, от промышленной зоны до современного офиса. Передняя дверца, выполненная из прочного закаленного стекла, не только обеспечивает эстетическую привлекательность, но и позволяет визуально контролировать состояние установленного оборудования, не открывая шкаф. Индикаторы работы устройств, светодиодные лампочки — вся ключевая информация всегда у вас перед глазами. Задняя же дверца изготовлена из цельного стального листа, что обеспечивает дополнительную защиту и жесткость всей конструкции.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию шкаф для коммутации ЦМО ШРН-15.500-9005 — идеальное решение для организации и защиты критически важного сетевого и серверного оборудования. Этот настенный шкаф станет надежным фундаментом вашей IT-инфраструктуры, будь то серверная комната, центр обработки данных или любое другое помещение, где важны порядок, безопасность и эффективное использование пространства. Его главное преимущество — компактность, сочетающаяся с внушительной вместимостью. При высоте в 15 юнитов (U) этот шкаф предоставляет достаточно места для размещения стандартного 19-дюймового оборудования: коммутаторов, маршрутизаторов, патч-панелей, серверов малой глубины и источников бесперебойного питания. При этом, будучи настенной моделью, он кардинально экономит ценную площадь пола, позволяя разместить мощную вычислительную инфраструктуру даже в стесненных условиях. Внешний вид шкафа продуман до мелочей. Строгий и стильный черный цвет делает его универсальным элементом любого интерьера, от промышленной зоны до современного офиса. Передняя дверца, выполненная из прочного закаленного стекла, не только обеспечивает эстетическую привлекательность, но и позволяет визуально контролировать состояние установленного оборудования, не открывая шкаф. Индикаторы работы устройств, светодиодные лампочки — вся ключевая информация всегда у вас перед глазами. Задняя же дверца изготовлена из цельного стального листа, что обеспечивает дополнительную защиту и жесткость всей конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005 - по цене 20150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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