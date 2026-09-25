Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005
Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-12.650-9005 – идеальное решение для организации профессионального телекоммуникационного и сетевого оборудования. Этот приборный шкаф станет надежным и эстетичным домом для вашего критически важного оборудования, будь то серверы, патч-панели, маршрутизаторы или источники бесперебойного питания. Его продуманная конструкция и robustное исполнение отвечают самым высоким требованиям к функциональности, безопасности и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации. Несмотря на свои внушительные возможности, шкаф обладает компактными размерами и предназначен для настенного монтажа, что позволяет рационально использовать пространство в серверных комнатах, офисах, центрах обработки данных или на промышленных объектах. Его высота в 12 унитарных модулей (12U) предоставляет достаточное пространство для размещения стандартного оборудования, при этом шкаф не загромождает помещение. Ширина в 599 миллиметров и глубина в 658 миллиметров обеспечивают удобный монтаж даже довольно габаритных устройств, а полезная глубина в 600 мм гарантирует, что все компоненты будут размещены комфортно, с учетом необходимого запаса для прокладки кабелей и вентиляции. Основа шкафа – это прочный металлический каркас, выполненный из стального листа толщиной 1.2 миллиметра. Такая конструкция обеспечивает исключительную жесткость и устойчивость, позволяя выдерживать распределенную нагрузку до 200 килограммов. Вы можете быть уверены, что даже при полной загрузке дорогостоящее оборудование находится в полной безопасности. Для максимальной защищенности от несанкционированного доступа шкаф оснащен надежным врезным замком с ключом, который надежно запирает обе дверцы, сохраняя вашу инфраструктуру под контролем.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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