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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ЦМО ШРН-М-15.500-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 340 руб. 
Начислим 387 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736863
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005
22 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х62х21
Вес, кг.
27

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005

Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-М-15.500-9005 – идеальное решение для организации профессионального сетевого и серверного оборудования в условиях ограниченного пространства. Его сбалансированные габариты и продуманная конструкция делают его незаменимым элементом современной ИТ-инфраструктуры, будь то серверная комната, центр обработки данных или диспетчерский пункт. Модель предназначена для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать вертикальное пространство и освобождать ценную площадь пола. Высота шкафа составляет пятнадцать унифицированных модулей, что предоставляет достаточное пространство для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Ширина конструкции в шестьсот миллиметров и глубина в пятьсот тридцать миллиметров формируют удобный и просторный рабочий объем для комфортного монтажа и последующего обслуживания аппаратуры.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-М-15.500-9005 – идеальное решение для организации профессионального сетевого и серверного оборудования в условиях ограниченного пространства. Его сбалансированные габариты и продуманная конструкция делают его незаменимым элементом современной ИТ-инфраструктуры, будь то серверная комната, центр обработки данных или диспетчерский пункт. Модель предназначена для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать вертикальное пространство и освобождать ценную площадь пола. Высота шкафа составляет пятнадцать унифицированных модулей, что предоставляет достаточное пространство для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Ширина конструкции в шестьсот миллиметров и глубина в пятьсот тридцать миллиметров формируют удобный и просторный рабочий объем для комфортного монтажа и последующего обслуживания аппаратуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005 - по цене 22340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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