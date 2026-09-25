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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500

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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 150 руб. 
Начислим 355 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741202
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500
20 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
529
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
79х61х56
Вес, кг.
27.1

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — отличный выбор для компактного размещения оборудования. Настенное исполнение экономит пространство, а высота 15U позволяет разместить всё необходимое, не загружая помещение. Благодаря ширине 599 мм и полезной глубине 470 мм шкаф остаётся вместительным, но не громоздким. Прочная конструкция выдерживает до 200 кг — уверенное решение для серьёзной нагрузки. Стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль за оборудованием, а нейтральный серый цвет органично вписывается в любой интерьер.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
529
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
470
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — отличный выбор для компактного размещения оборудования. Настенное исполнение экономит пространство, а высота 15U позволяет разместить всё необходимое, не загружая помещение. Благодаря ширине 599 мм и полезной глубине 470 мм шкаф остаётся вместительным, но не громоздким. Прочная конструкция выдерживает до 200 кг — уверенное решение для серьёзной нагрузки. Стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль за оборудованием, а нейтральный серый цвет органично вписывается в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500 - по цене 20150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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