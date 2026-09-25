Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005
Универсальные телекоммуникационные стойки ЦМО СТК-42.2-9005 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки ЦМО СТК-42.2-9005 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650
-
В наличииЦена 22 340 руб.5585 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005
-
В наличииЦена 22 340 руб.5585 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500
-
В наличииЦена 23 320 руб.5830 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-4ААА
-
В наличииЦена 26 950 руб.6738 руб. в СплитШкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6...
-
В наличииЦена 27 970 руб.6993 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005
-
В наличииЦена 27 970 руб.6993 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2
-
В наличииЦена 28 890 руб.7223 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 49U 800мм серый СТК-49.2
-
В наличииЦена 33 000 руб.8250 руб. в СплитШкаф настенный всепогодный ЦМО 12U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-...
-
В наличииЦена 34 900 руб.8725 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА
-
В наличииЦена 37 540 руб.9385 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА
-
В наличииЦена 37 560 руб.9390 руб. в СплитШкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005