Top.Mail.Ru
Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33.2 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33.2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стойка телекоммуникационная 33U ЦМО СТК-33.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
300
Высота
33U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 660 руб. 
Начислим 347 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33.2
19 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
300
Высота
33U
Высота (мм)
1620
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.25х0.13
Вес, кг.
40

Описание товара Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33.2

Универсальные телекоммуникационные стойки ЦМО СТК-33.2 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки ЦМО СТК-33.2 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33.2




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
300
Высота
33U
Высота (мм)
1620
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
800
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные телекоммуникационные стойки ЦМО СТК-33.2 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки ЦМО СТК-33.2 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 33U 800мм серый СТК-33.2 - по цене 19660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...