Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005
Серверная телекоммуникационная стойка ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка. Стойка ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), в комплект поставки не входят. Для уменьшения площади установи, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560х1030 мм., при разложенных 560х1280 мм. Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена система заземления и широкий спектр аксессуаров. Стойки поставляются в разобранном виде.
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