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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650

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Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650 - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
120
Высота
9U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 9U ЦМО ШРН-М-9.650 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 450 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650
19 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
120
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
660
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
66х62х21
Вес, кг.
23

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-М-9.650 наиболее подходит для монтажа 19'' сетевого оборудования, которое приходится часто обслуживать. Благодаря съёмным боковым стенкам доступ к установленной аппаратуре возможен с трёх сторон. Размеры данного разборного шкафа ШРН-М (ВхШхГ): 480х600х660 мм. Его полезная глубина составляет 581 мм. Полезная высота — 9U. Цвет изделия серый (RAL 7035). Шкаф настенный ШРН-М легко собирается на основе рамного каркаса. Для фиксации боковых стенок предусмотрены точечные замки. На стену изделие навешивается с помощью отверстий в задней стенке. Дверь данного шкафа ШРН-М 9U изготовлена из ударостойкого тонированного стекла

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
120
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
660
Полезная глубина (мм)
581
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-М-9.650 наиболее подходит для монтажа 19'' сетевого оборудования, которое приходится часто обслуживать. Благодаря съёмным боковым стенкам доступ к установленной аппаратуре возможен с трёх сторон. Размеры данного разборного шкафа ШРН-М (ВхШхГ): 480х600х660 мм. Его полезная глубина составляет 581 мм. Полезная высота — 9U. Цвет изделия серый (RAL 7035). Шкаф настенный ШРН-М легко собирается на основе рамного каркаса. Для фиксации боковых стенок предусмотрены точечные замки. На стену изделие навешивается с помощью отверстий в задней стенке. Дверь данного шкафа ШРН-М 9U изготовлена из ударостойкого тонированного стекла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650 - по цене 19450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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