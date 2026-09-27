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Коммутатор Cudy GS108E купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cudy GS108E

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Коммутатор Cudy GS108E - фото 3
Коммутатор Cudy GS108E - фото 4
Коммутатор Cudy GS108E - фото 5
Коммутатор Cudy GS108E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Cudy GS108E - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS108E - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS108E - фото 3
  • Коммутатор Cudy GS108E - фото 4
  • Коммутатор Cudy GS108E - фото 5
  • Коммутатор Cudy GS108E - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740853
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х6
Вес, г.
350

Описание товара Коммутатор Cudy GS108E

Коммутатор Cudy — компактное решение весом всего 0,214 кг, которое не займет много места на рабочем столе. Сразу 8 портов RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/сек обеспечат стабильную и быструю передачу данных для всех ваших устройств. Коммутатор L2 подходит для гибкой настройки сети, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволит легко питать подходящие устройства напрямую через кабель. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей гарантирует устойчивую работу даже в насыщенной сети. Для современных офисных или домашних сценариев, где важны простота, мощность и универсальность.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS108E




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy — компактное решение весом всего 0,214 кг, которое не займет много места на рабочем столе. Сразу 8 портов RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/сек обеспечат стабильную и быструю передачу данных для всех ваших устройств. Коммутатор L2 подходит для гибкой настройки сети, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволит легко питать подходящие устройства напрямую через кабель. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей гарантирует устойчивую работу даже в насыщенной сети. Для современных офисных или домашних сценариев, где важны простота, мощность и универсальность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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