Коммутатор Origo OKVM4U/A1A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740844
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х9
Вес, г.
400
Описание товара Коммутатор Origo OKVM4U/A1A
Настраиваемый коммутатор ORIGO удобно разместить на столе — компактный форм-фактор не потребует лишнего пространства. Четыре порта RJ45 легко обеспечат связь устройств в офисе или дома. L2-уровень позволяет гибко управлять локальной сетью: настройка под задачи вашего бизнеса или проекта. Это базовое, но функциональное решение для тех, кто ценит простоту и контроль.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
4
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Настраиваемый коммутатор ORIGO удобно разместить на столе — компактный форм-фактор не потребует лишнего пространства. Четыре порта RJ45 легко обеспечат связь устройств в офисе или дома. L2-уровень позволяет гибко управлять локальной сетью: настройка под задачи вашего бизнеса или проекта. Это базовое, но функциональное решение для тех, кто ценит простоту и контроль.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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