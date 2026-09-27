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Коммутатор Cudy GS1018PS2 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cudy GS1018PS2

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Коммутатор Cudy GS1018PS2 - фото 1
Коммутатор Cudy GS1018PS2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор Cudy GS1018PS2 - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS1018PS2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740841
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х9
Вес, кг.
2.3

Описание товара Коммутатор Cudy GS1018PS2

Коммутатор Cudy создан для тех, кто ценит универсальность и надежность в работе сети. Он оснащён 16 портами RJ45 и 2 портами SFP — легко справится с подключением большого числа устройств и поддержкой оптических линий. Благодаря настольному форм-фактору не требует отдельной стойки и идеально впишется даже в ограниченное пространство офиса или сервера. Поддержка стандартов PoE 802.3af/at/bt позволяет запитывать совместимые устройства прямо по кабелю, что особенно удобно для камер видеонаблюдения или точек доступа. Скорость передачи данных до 1 Гбит/сек обеспечивает стабильную и быструю работу, а обширная таблица MAC-адресов на 8000 записей подходит для насыщенных сетей. Неуправляемый тип коммутатора означает простоту установки и работы — подключай и пользуйся без лишних настроек. Решение Cudy — оптимальный выбор для современных рабочих пространств и небольших сетей.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS1018PS2




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy создан для тех, кто ценит универсальность и надежность в работе сети. Он оснащён 16 портами RJ45 и 2 портами SFP — легко справится с подключением большого числа устройств и поддержкой оптических линий. Благодаря настольному форм-фактору не требует отдельной стойки и идеально впишется даже в ограниченное пространство офиса или сервера. Поддержка стандартов PoE 802.3af/at/bt позволяет запитывать совместимые устройства прямо по кабелю, что особенно удобно для камер видеонаблюдения или точек доступа. Скорость передачи данных до 1 Гбит/сек обеспечивает стабильную и быструю работу, а обширная таблица MAC-адресов на 8000 записей подходит для насыщенных сетей. Неуправляемый тип коммутатора означает простоту установки и работы — подключай и пользуйся без лишних настроек. Решение Cudy — оптимальный выбор для современных рабочих пространств и небольших сетей.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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