Коммутатор Cudy GS1016
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS1016
Коммутатор Cudy с 16 портами RJ45 — отличное решение для офисных и домашних сетей, где важна высокая пропускная способность. Каждый порт поддерживает скорость до 1000 Мбит/сек, что позволяет обмениваться большими файлами без задержек и простоев. Объёмная таблица MAC-адресов на 8000 записей справится с подключением множества устройств, сохраняя стабильность соединения. Неуправляемый и настольный, этот сетевой коммутатор отличается простотой установки и эксплуатации — он не требует дополнительной настройки, достаточно просто подключить кабели. При весе всего 0,619 кг устройство компактно и не займет много места на столе. Модель уровня L2 идеально подойдёт для расширения локальной сети без сложных настроек.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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