Память оперативная Hynix 16GB 4800MHz DDR5 UDIMM ECC
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Hynix 16GB 4800MHz DDR5 UDIMM ECC
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, собирающих или обновляющих профессиональные рабочие станции и серверные решения начального уровня. Он закрывает задачи, где важна не только высокая пропускная способность нового поколения DDR5, но и повышенная надёжность данных благодаря поддержке ECC. Такая память оптимальна для систем, занятых выполнением финансовых расчётов, работой с базами данных, рендерингом, а также для файловых хранилищ, где критична целостность информации.
Для типичных игровых или мультимедийных домашних ПК данный модуль будет избыточен по функционалу и менее выгоден по цене, так как основное преимущество ECC в таких сценариях не используется. Это выбор для прагматичной сборки, где стабильность и безошибочность операций приоритетнее максимальных частот и подсветки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает двукратное увеличение пропускной способности по сравнению с DDR4 за счёт более высокой эффективной частоты и изменённой архитектуры. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами под DDR4 или DDR3, поэтому совместимость материнской платы и процессора обязательна.
Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планка для настольных компьютеров (Unbuffered DIMM). Важная особенность данной модели — наличие поддержки ECC (Error-Correcting Code), технологии коррекции ошибок, которая автоматически находит и исправляет единичные сбои в данных, что критически важно для серверов и рабочих станций.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 16 ГБ памяти — отличный объём для профессиональной рабочей нагрузки, позволяющий комфортно работать с виртуальными машинами, тяжёлыми средами разработки и большими наборами данных. Частота 4800 МГц является стандартной базовой для DDR5 (JEDEC) и обеспечивает существенный запас пропускной способности для любых приложений, чувствительных к скорости подсистемы памяти.
В реальных сценариях, таких как рендеринг в Blender или компиляция крупных проектов, высокая пропускная способность DDR5 сократит время ожидания. Для повседневной многозадачности и работы в пакетах вроде Adobe Premiere этого объёма и скорости будет достаточно с запасом, особенно при использовании в двухканальном режиме из двух таких модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля соответствуют стандартным спецификациям JEDEC для DDR5-4800, что обеспечивает стабильную работу на заявленной частоте без необходимости активации профилей разгона. Это особенно важно для корпоративных и рабочих сред, где приоритетом является долговременная надёжность, а не экстремальная производительность.
Модуль, вероятнее всего, не поддерживает технологии автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO, так как это специализированная память с ECC, предназначенная для работы на гарантированных стандартных частотах. Напряжение соответствует стандартам DDR5, обеспечивая баланс между энергоэффективностью и стабильностью.
Совместимость с платформой
Ключевой момент — для работы этого модуля необходима материнская плата с поддержкой DDR5 и, что самое важное, с поддержкой ECC-памяти. Эту функцию обычно предлагают чипсеты рабочих станций (например, Intel W680 для процессоров Alder Lake и Raptor Lake или аналогичные платформы AMD). Обычные потребительские материнские платы серий Z790, B760, X670 или B650, как правило, не поддерживают ECC.
Также критически важно убедиться, что выбранный процессор поддерживает ECC-память. Без поддержки со стороны и материнской платы, и процессора модуль будет работать как обычная память без функций коррекции ошибок, что делает его покупку нерациональной. Всегда сверяйте спецификации платы и CPU перед покупкой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Для памяти, работающей на стандартной частоте 4800 МГц, активное охлаждение не требуется, а отсутствие радиатора исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах.
Это чисто утилитарное решение без декоративной RGB-подсветки, что полностью соответствует его профессиональному назначению. Внешний вид ориентирован на функциональность и беспроблемную установку в любые слоты, что идеально для рабочих станций и серверов, где визуальный эффект не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве.
При планировании расширения в будущем настоятельно рекомендуется использовать модули с абсолютно одинаковыми характеристиками: производитель, объём, частота, тайминги и, что особенно важно, поддержка ECC. Смешивание ECC и non-ECC модулей в одной системе, как правило, невозможно, а смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе или падению частоты до самых низких общих значений.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — узкая специализация. Эта память не предназначена для игровых или стандартных офисных сборок. Её покупка оправдана только если вы целенаправленно собираете систему с полной поддержкой ECC на уровне процессора и материнской платы. В противном случае вы переплатите за функцию, которая не будет работать.
Перед выбором точно определите поколение и тип поддерживаемой памяти вашей платформой, убедитесь в поддержке ECC и проверьте список совместимости (QVL) материнской платы. Для профессиональной рабочей станции, где важна бесперебойная работа и целостность данных, Hynix 16GB DDR5-4800 ECC является надёжным и сбалансированным выбором. Для всех остальных задач лучше рассмотреть обычную небуферизованную память DDR5 без ECC, возможно, более высокой частоты и в комплекте из двух модулей.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, собирающих или обновляющих профессиональные рабочие станции и серверные решения начального уровня. Он закрывает задачи, где важна не только высокая пропускная способность нового поколения DDR5, но и повышенная надёжность данных благодаря поддержке ECC. Такая память оптимальна для систем, занятых выполнением финансовых расчётов, работой с базами данных, рендерингом, а также для файловых хранилищ, где критична целостность информации.
Для типичных игровых или мультимедийных домашних ПК данный модуль будет избыточен по функционалу и менее выгоден по цене, так как основное преимущество ECC в таких сценариях не используется. Это выбор для прагматичной сборки, где стабильность и безошибочность операций приоритетнее максимальных частот и подсветки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает двукратное увеличение пропускной способности по сравнению с DDR4 за счёт более высокой эффективной частоты и изменённой архитектуры. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами под DDR4 или DDR3, поэтому совместимость материнской платы и процессора обязательна.
Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планка для настольных компьютеров (Unbuffered DIMM). Важная особенность данной модели — наличие поддержки ECC (Error-Correcting Code), технологии коррекции ошибок, которая автоматически находит и исправляет единичные сбои в данных, что критически важно для серверов и рабочих станций.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 16 ГБ памяти — отличный объём для профессиональной рабочей нагрузки, позволяющий комфортно работать с виртуальными машинами, тяжёлыми средами разработки и большими наборами данных. Частота 4800 МГц является стандартной базовой для DDR5 (JEDEC) и обеспечивает существенный запас пропускной способности для любых приложений, чувствительных к скорости подсистемы памяти.
В реальных сценариях, таких как рендеринг в Blender или компиляция крупных проектов, высокая пропускная способность DDR5 сократит время ожидания. Для повседневной многозадачности и работы в пакетах вроде Adobe Premiere этого объёма и скорости будет достаточно с запасом, особенно при использовании в двухканальном режиме из двух таких модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля соответствуют стандартным спецификациям JEDEC для DDR5-4800, что обеспечивает стабильную работу на заявленной частоте без необходимости активации профилей разгона. Это особенно важно для корпоративных и рабочих сред, где приоритетом является долговременная надёжность, а не экстремальная производительность.
Модуль, вероятнее всего, не поддерживает технологии автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO, так как это специализированная память с ECC, предназначенная для работы на гарантированных стандартных частотах. Напряжение соответствует стандартам DDR5, обеспечивая баланс между энергоэффективностью и стабильностью.
Совместимость с платформой
Ключевой момент — для работы этого модуля необходима материнская плата с поддержкой DDR5 и, что самое важное, с поддержкой ECC-памяти. Эту функцию обычно предлагают чипсеты рабочих станций (например, Intel W680 для процессоров Alder Lake и Raptor Lake или аналогичные платформы AMD). Обычные потребительские материнские платы серий Z790, B760, X670 или B650, как правило, не поддерживают ECC.
Также критически важно убедиться, что выбранный процессор поддерживает ECC-память. Без поддержки со стороны и материнской платы, и процессора модуль будет работать как обычная память без функций коррекции ошибок, что делает его покупку нерациональной. Всегда сверяйте спецификации платы и CPU перед покупкой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Для памяти, работающей на стандартной частоте 4800 МГц, активное охлаждение не требуется, а отсутствие радиатора исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах.
Это чисто утилитарное решение без декоративной RGB-подсветки, что полностью соответствует его профессиональному назначению. Внешний вид ориентирован на функциональность и беспроблемную установку в любые слоты, что идеально для рабочих станций и серверов, где визуальный эффект не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве.
При планировании расширения в будущем настоятельно рекомендуется использовать модули с абсолютно одинаковыми характеристиками: производитель, объём, частота, тайминги и, что особенно важно, поддержка ECC. Смешивание ECC и non-ECC модулей в одной системе, как правило, невозможно, а смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе или падению частоты до самых низких общих значений.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — узкая специализация. Эта память не предназначена для игровых или стандартных офисных сборок. Её покупка оправдана только если вы целенаправленно собираете систему с полной поддержкой ECC на уровне процессора и материнской платы. В противном случае вы переплатите за функцию, которая не будет работать.
Перед выбором точно определите поколение и тип поддерживаемой памяти вашей платформой, убедитесь в поддержке ECC и проверьте список совместимости (QVL) материнской платы. Для профессиональной рабочей станции, где важна бесперебойная работа и целостность данных, Hynix 16GB DDR5-4800 ECC является надёжным и сбалансированным выбором. Для всех остальных задач лучше рассмотреть обычную небуферизованную память DDR5 без ECC, возможно, более высокой частоты и в комплекте из двух модулей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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