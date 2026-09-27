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Память оперативная Hynix 16GB 4800MHz DDR5 UDIMM ECC купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Hynix 16GB 4800MHz DDR5 UDIMM ECC

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Память оперативная Hynix 16GB 4800MHz DDR5 UDIMM ECC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
4800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740252
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Характеристики

Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х1
Вес, г.
25

Описание товара Память оперативная Hynix 16GB 4800MHz DDR5 UDIMM ECC

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, собирающих или обновляющих профессиональные рабочие станции и серверные решения начального уровня. Он закрывает задачи, где важна не только высокая пропускная способность нового поколения DDR5, но и повышенная надёжность данных благодаря поддержке ECC. Такая память оптимальна для систем, занятых выполнением финансовых расчётов, работой с базами данных, рендерингом, а также для файловых хранилищ, где критична целостность информации.

Для типичных игровых или мультимедийных домашних ПК данный модуль будет избыточен по функционалу и менее выгоден по цене, так как основное преимущество ECC в таких сценариях не используется. Это выбор для прагматичной сборки, где стабильность и безошибочность операций приоритетнее максимальных частот и подсветки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает двукратное увеличение пропускной способности по сравнению с DDR4 за счёт более высокой эффективной частоты и изменённой архитектуры. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами под DDR4 или DDR3, поэтому совместимость материнской платы и процессора обязательна.

Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планка для настольных компьютеров (Unbuffered DIMM). Важная особенность данной модели — наличие поддержки ECC (Error-Correcting Code), технологии коррекции ошибок, которая автоматически находит и исправляет единичные сбои в данных, что критически важно для серверов и рабочих станций.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ памяти — отличный объём для профессиональной рабочей нагрузки, позволяющий комфортно работать с виртуальными машинами, тяжёлыми средами разработки и большими наборами данных. Частота 4800 МГц является стандартной базовой для DDR5 (JEDEC) и обеспечивает существенный запас пропускной способности для любых приложений, чувствительных к скорости подсистемы памяти.

В реальных сценариях, таких как рендеринг в Blender или компиляция крупных проектов, высокая пропускная способность DDR5 сократит время ожидания. Для повседневной многозадачности и работы в пакетах вроде Adobe Premiere этого объёма и скорости будет достаточно с запасом, особенно при использовании в двухканальном режиме из двух таких модулей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля соответствуют стандартным спецификациям JEDEC для DDR5-4800, что обеспечивает стабильную работу на заявленной частоте без необходимости активации профилей разгона. Это особенно важно для корпоративных и рабочих сред, где приоритетом является долговременная надёжность, а не экстремальная производительность.

Модуль, вероятнее всего, не поддерживает технологии автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO, так как это специализированная память с ECC, предназначенная для работы на гарантированных стандартных частотах. Напряжение соответствует стандартам DDR5, обеспечивая баланс между энергоэффективностью и стабильностью.

Совместимость с платформой

Ключевой момент — для работы этого модуля необходима материнская плата с поддержкой DDR5 и, что самое важное, с поддержкой ECC-памяти. Эту функцию обычно предлагают чипсеты рабочих станций (например, Intel W680 для процессоров Alder Lake и Raptor Lake или аналогичные платформы AMD). Обычные потребительские материнские платы серий Z790, B760, X670 или B650, как правило, не поддерживают ECC.

Также критически важно убедиться, что выбранный процессор поддерживает ECC-память. Без поддержки со стороны и материнской платы, и процессора модуль будет работать как обычная память без функций коррекции ошибок, что делает его покупку нерациональной. Всегда сверяйте спецификации платы и CPU перед покупкой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Для памяти, работающей на стандартной частоте 4800 МГц, активное охлаждение не требуется, а отсутствие радиатора исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах.

Это чисто утилитарное решение без декоративной RGB-подсветки, что полностью соответствует его профессиональному назначению. Внешний вид ориентирован на функциональность и беспроблемную установку в любые слоты, что идеально для рабочих станций и серверов, где визуальный эффект не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве.

При планировании расширения в будущем настоятельно рекомендуется использовать модули с абсолютно одинаковыми характеристиками: производитель, объём, частота, тайминги и, что особенно важно, поддержка ECC. Смешивание ECC и non-ECC модулей в одной системе, как правило, невозможно, а смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе или падению частоты до самых низких общих значений.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — узкая специализация. Эта память не предназначена для игровых или стандартных офисных сборок. Её покупка оправдана только если вы целенаправленно собираете систему с полной поддержкой ECC на уровне процессора и материнской платы. В противном случае вы переплатите за функцию, которая не будет работать.

Перед выбором точно определите поколение и тип поддерживаемой памяти вашей платформой, убедитесь в поддержке ECC и проверьте список совместимости (QVL) материнской платы. Для профессиональной рабочей станции, где важна бесперебойная работа и целостность данных, Hynix 16GB DDR5-4800 ECC является надёжным и сбалансированным выбором. Для всех остальных задач лучше рассмотреть обычную небуферизованную память DDR5 без ECC, возможно, более высокой частоты и в комплекте из двух модулей.

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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, собирающих или обновляющих профессиональные рабочие станции и серверные решения начального уровня. Он закрывает задачи, где важна не только высокая пропускная способность нового поколения DDR5, но и повышенная надёжность данных благодаря поддержке ECC. Такая память оптимальна для систем, занятых выполнением финансовых расчётов, работой с базами данных, рендерингом, а также для файловых хранилищ, где критична целостность информации.

Для типичных игровых или мультимедийных домашних ПК данный модуль будет избыточен по функционалу и менее выгоден по цене, так как основное преимущество ECC в таких сценариях не используется. Это выбор для прагматичной сборки, где стабильность и безошибочность операций приоритетнее максимальных частот и подсветки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает двукратное увеличение пропускной способности по сравнению с DDR4 за счёт более высокой эффективной частоты и изменённой архитектуры. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами под DDR4 или DDR3, поэтому совместимость материнской платы и процессора обязательна.

Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планка для настольных компьютеров (Unbuffered DIMM). Важная особенность данной модели — наличие поддержки ECC (Error-Correcting Code), технологии коррекции ошибок, которая автоматически находит и исправляет единичные сбои в данных, что критически важно для серверов и рабочих станций.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ памяти — отличный объём для профессиональной рабочей нагрузки, позволяющий комфортно работать с виртуальными машинами, тяжёлыми средами разработки и большими наборами данных. Частота 4800 МГц является стандартной базовой для DDR5 (JEDEC) и обеспечивает существенный запас пропускной способности для любых приложений, чувствительных к скорости подсистемы памяти.

В реальных сценариях, таких как рендеринг в Blender или компиляция крупных проектов, высокая пропускная способность DDR5 сократит время ожидания. Для повседневной многозадачности и работы в пакетах вроде Adobe Premiere этого объёма и скорости будет достаточно с запасом, особенно при использовании в двухканальном режиме из двух таких модулей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля соответствуют стандартным спецификациям JEDEC для DDR5-4800, что обеспечивает стабильную работу на заявленной частоте без необходимости активации профилей разгона. Это особенно важно для корпоративных и рабочих сред, где приоритетом является долговременная надёжность, а не экстремальная производительность.

Модуль, вероятнее всего, не поддерживает технологии автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO, так как это специализированная память с ECC, предназначенная для работы на гарантированных стандартных частотах. Напряжение соответствует стандартам DDR5, обеспечивая баланс между энергоэффективностью и стабильностью.

Совместимость с платформой

Ключевой момент — для работы этого модуля необходима материнская плата с поддержкой DDR5 и, что самое важное, с поддержкой ECC-памяти. Эту функцию обычно предлагают чипсеты рабочих станций (например, Intel W680 для процессоров Alder Lake и Raptor Lake или аналогичные платформы AMD). Обычные потребительские материнские платы серий Z790, B760, X670 или B650, как правило, не поддерживают ECC.

Также критически важно убедиться, что выбранный процессор поддерживает ECC-память. Без поддержки со стороны и материнской платы, и процессора модуль будет работать как обычная память без функций коррекции ошибок, что делает его покупку нерациональной. Всегда сверяйте спецификации платы и CPU перед покупкой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Для памяти, работающей на стандартной частоте 4800 МГц, активное охлаждение не требуется, а отсутствие радиатора исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах.

Это чисто утилитарное решение без декоративной RGB-подсветки, что полностью соответствует его профессиональному назначению. Внешний вид ориентирован на функциональность и беспроблемную установку в любые слоты, что идеально для рабочих станций и серверов, где визуальный эффект не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве.

При планировании расширения в будущем настоятельно рекомендуется использовать модули с абсолютно одинаковыми характеристиками: производитель, объём, частота, тайминги и, что особенно важно, поддержка ECC. Смешивание ECC и non-ECC модулей в одной системе, как правило, невозможно, а смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе или падению частоты до самых низких общих значений.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — узкая специализация. Эта память не предназначена для игровых или стандартных офисных сборок. Её покупка оправдана только если вы целенаправленно собираете систему с полной поддержкой ECC на уровне процессора и материнской платы. В противном случае вы переплатите за функцию, которая не будет работать.

Перед выбором точно определите поколение и тип поддерживаемой памяти вашей платформой, убедитесь в поддержке ECC и проверьте список совместимости (QVL) материнской платы. Для профессиональной рабочей станции, где важна бесперебойная работа и целостность данных, Hynix 16GB DDR5-4800 ECC является надёжным и сбалансированным выбором. Для всех остальных задач лучше рассмотреть обычную небуферизованную память DDR5 без ECC, возможно, более высокой частоты и в комплекте из двух модулей.

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