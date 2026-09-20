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Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K)

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Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 1
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 2
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 3
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 4
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 5
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
Тайминги
36-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 2
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 3
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 4
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 5
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661402
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
160

Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти рассчитан на энтузиастов и геймеров, которые собирают высокопроизводительную систему, способную справиться с самыми требовательными задачами. Он идеально подходит для профессионального монтажа видео в 4K и 8K разрешении, работы с тяжелыми 3D-сценами, потоковой трансляции на максимальных настройках и игр в высоком разрешении с максимальной детализацией. Общий объем в 48 ГБ обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок и приложений одновременно, а высокая частота напрямую влияет на плавность и отзывчивость в играх и рабочих программах.

Для обычных офисных задач или простого веб-серфинга такие характеристики являются избыточными. Этот комплект ориентирован на пользователей, которые ценят каждый кадр в секунду и стремятся выжать максимум из новейших платформ Intel и AMD, понимая разницу между базовой и разогнанной памятью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули ОЗУ стандарта DDR5 последнего поколения. Это означает, что они предлагают значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Для установки подходит только современная материнская плата с соответствующими слотами под DDR5, поскольку физически и электрически поколения памяти несовместимы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, они не подойдут для ноутбуков, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей объемом по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 7600 МГц, что является очень высоким показателем даже для стандарта DDR5. Такая скорость обеспечивает колоссальную пропускную способность, которая напрямую ускоряет загрузку текстур в играх, уменьшает время рендеринга в профессиональных приложениях и повышает общую отзывчивость системы при работе с большими массивами данных.

Для большинства игр и рабочих задач 48 ГБ - это объем с большим запасом на будущее, а частота 7600 МГц даст заметный прирост производительности в CPU-зависимых сценах, особенно в связке с мощными процессорами последних поколений. Однако стоит помнить, что для раскрытия полного потенциала такой частоты необходима материнская плата высокого класса.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Высокая частота 7600 МГц сопровождается таймингами CL36, что является сбалансированным показателем для данного скоростного класса DDR5. Более низкие тайминги при такой частоте означают меньшую задержку при доступе к данным, что в совокупности дает максимальную реальную производительность. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать заявленные частоту и тайминги одним кликом в BIOS, без сложного ручного разгона.

Рабочее напряжение для работы в разогнанном режиме составляет 1.4 В, что является типичным значением для высокочастотной памяти DDR5. Использование предустановленного XMP-профиля - самый простой и безопасный способ получить заявленную производительность, а потенциал для дальнейшего ручного разгона зависит от возможностей конкретной материнской платы и контроллера памяти процессора.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память предназначена для современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также для AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Для стабильной работы на частоте 7600 МГц критически важна материнская плата с качественной разводкой слота памяти, обычно это модели верхнего и среднего ценового сегмента с чипсетами Z790, B760 для Intel или X670E, B650 для AMD.

Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает такую высокую частоту в спецификациях QVL. Также рекомендуется обновить BIOS/UEFI материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности при работе с высокоскоростными модулями DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время интенсивной работы на высоких частотах. Это необходимо для поддержания стабильности, особенно в разогнанном режиме. Дизайн радиаторов выполнен в стиле PVX, что может стать ярким акцентом в игровой сборке.

Высота планок с радиаторами стандартна, однако при планировании сборки стоит проверить их совместимость с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора, чтобы избежать механических конфликтов в первых слотах PCIe. Подсветка в данной модели не предусмотрена, что может быть плюсом для пользователей, предпочитающих минималистичный или строгий вид системного блока.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Двухканальный режим удваивает эффективную ширину шины доступа к памяти по сравнению с одноканальным, что дает значительный прирост производительности в большинстве приложений. Установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендовано в руководстве.

Конфигурация 2x24 ГБ является отличным балансом объема и производительности. Для дальнейшего расширения до 96 ГБ теоретически можно докупить аналогичный комплект, однако смешивание даже одинаковых модулей из разных партий не гарантирует стабильной работы на высоких частотах. Лучшим решением для полной загрузки четырех слотов является покупка готового четырехканального комплекта, протестированного производителем.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это совместимость. Модули DDR5 физически не встанут в слоты для DDR4. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5. Высокая частота 7600 МГц может не запуститься на бюджетных платах или потребует ручной настройки напряжений и таймингов.

Эта память - топовое решение для тех, кому важна максимальная производительность в играх и профессиональных задачах. Если ваши задачи ограничены офисной работой или вы используете процессор и материнскую плату начального уровня, вам будет достаточно более доступных комплектов DDR5 с частотой 5200-6000 МГц. Однако для апгрейда мощной игровой или рабочей станции комплект Patriot DDR5-7600 на 48 ГБ станет отличным выбором, способным раскрыть потенциал современного железа.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти рассчитан на энтузиастов и геймеров, которые собирают высокопроизводительную систему, способную справиться с самыми требовательными задачами. Он идеально подходит для профессионального монтажа видео в 4K и 8K разрешении, работы с тяжелыми 3D-сценами, потоковой трансляции на максимальных настройках и игр в высоком разрешении с максимальной детализацией. Общий объем в 48 ГБ обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок и приложений одновременно, а высокая частота напрямую влияет на плавность и отзывчивость в играх и рабочих программах.

Для обычных офисных задач или простого веб-серфинга такие характеристики являются избыточными. Этот комплект ориентирован на пользователей, которые ценят каждый кадр в секунду и стремятся выжать максимум из новейших платформ Intel и AMD, понимая разницу между базовой и разогнанной памятью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули ОЗУ стандарта DDR5 последнего поколения. Это означает, что они предлагают значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Для установки подходит только современная материнская плата с соответствующими слотами под DDR5, поскольку физически и электрически поколения памяти несовместимы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, они не подойдут для ноутбуков, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей объемом по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 7600 МГц, что является очень высоким показателем даже для стандарта DDR5. Такая скорость обеспечивает колоссальную пропускную способность, которая напрямую ускоряет загрузку текстур в играх, уменьшает время рендеринга в профессиональных приложениях и повышает общую отзывчивость системы при работе с большими массивами данных.

Для большинства игр и рабочих задач 48 ГБ - это объем с большим запасом на будущее, а частота 7600 МГц даст заметный прирост производительности в CPU-зависимых сценах, особенно в связке с мощными процессорами последних поколений. Однако стоит помнить, что для раскрытия полного потенциала такой частоты необходима материнская плата высокого класса.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Высокая частота 7600 МГц сопровождается таймингами CL36, что является сбалансированным показателем для данного скоростного класса DDR5. Более низкие тайминги при такой частоте означают меньшую задержку при доступе к данным, что в совокупности дает максимальную реальную производительность. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать заявленные частоту и тайминги одним кликом в BIOS, без сложного ручного разгона.

Рабочее напряжение для работы в разогнанном режиме составляет 1.4 В, что является типичным значением для высокочастотной памяти DDR5. Использование предустановленного XMP-профиля - самый простой и безопасный способ получить заявленную производительность, а потенциал для дальнейшего ручного разгона зависит от возможностей конкретной материнской платы и контроллера памяти процессора.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память предназначена для современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также для AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Для стабильной работы на частоте 7600 МГц критически важна материнская плата с качественной разводкой слота памяти, обычно это модели верхнего и среднего ценового сегмента с чипсетами Z790, B760 для Intel или X670E, B650 для AMD.

Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает такую высокую частоту в спецификациях QVL. Также рекомендуется обновить BIOS/UEFI материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности при работе с высокоскоростными модулями DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время интенсивной работы на высоких частотах. Это необходимо для поддержания стабильности, особенно в разогнанном режиме. Дизайн радиаторов выполнен в стиле PVX, что может стать ярким акцентом в игровой сборке.

Высота планок с радиаторами стандартна, однако при планировании сборки стоит проверить их совместимость с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора, чтобы избежать механических конфликтов в первых слотах PCIe. Подсветка в данной модели не предусмотрена, что может быть плюсом для пользователей, предпочитающих минималистичный или строгий вид системного блока.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Двухканальный режим удваивает эффективную ширину шины доступа к памяти по сравнению с одноканальным, что дает значительный прирост производительности в большинстве приложений. Установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендовано в руководстве.

Конфигурация 2x24 ГБ является отличным балансом объема и производительности. Для дальнейшего расширения до 96 ГБ теоретически можно докупить аналогичный комплект, однако смешивание даже одинаковых модулей из разных партий не гарантирует стабильной работы на высоких частотах. Лучшим решением для полной загрузки четырех слотов является покупка готового четырехканального комплекта, протестированного производителем.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это совместимость. Модули DDR5 физически не встанут в слоты для DDR4. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5. Высокая частота 7600 МГц может не запуститься на бюджетных платах или потребует ручной настройки напряжений и таймингов.

Эта память - топовое решение для тех, кому важна максимальная производительность в играх и профессиональных задачах. Если ваши задачи ограничены офисной работой или вы используете процессор и материнскую плату начального уровня, вам будет достаточно более доступных комплектов DDR5 с частотой 5200-6000 МГц. Однако для апгрейда мощной игровой или рабочей станции комплект Patriot DDR5-7600 на 48 ГБ станет отличным выбором, способным раскрыть потенциал современного железа.

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Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVXR548G76C36K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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