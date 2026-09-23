Описание товара Память оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A8G40AB2-CWEBY)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти рассчитан на профессионалов и энтузиастов, собирающих мощную рабочую станцию или серверное решение. Объём в 64 ГБ одним модулем идеально подходит для задач с экстремальными требованиями к памяти: рендеринга сложных 3D-сцен и видео в высоком разрешении, работы с виртуальными машинами, обработки больших данных и научных вычислений. Для стандартного игрового ПК или офисного компьютера такой огромный объём на одной планке будет избыточным, а вот для специализированных систем он станет основой высокой производительности и многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, а также с серверными решениями. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает, что эта планка предназначена для настольных компьютеров и серверных материнских плат; для ноутбуков или компактных систем с разъёмами SO-DIMM она не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 64 ГБ, что является решением для работы с огромными массивами данных без обращения к медленному файлу подкачки на диске. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, значительно ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает сокращение времени ожидания при рендере, мгновенные отклики при переключении между тяжёлыми приложениями и стабильную работу систем, где критически важна скорость доступа к большому объёму оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Этот модуль относится к категории серверной и корпоративной памяти, где приоритетом является стабильность и надёжность, а не агрессивные тайминги для разгона. Как правило, такие планки работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В с умеренными таймингами, гарантируя бесперебойную работу 24/7. Для выхода на заявленную частоту 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS материнской платы, поддерживающей такую конфигурацию, либо ручная настройка параметров.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными и серверными материнскими платами, имеющими слоты DDR4 DIMM. Крайне важно убедиться, что конкретная материнская плата и процессор официально поддерживают установку модулей такого большого объёма (64 ГБ на один канал), а также частоту 3200 МГц. Перед покупкой проверьте список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновите BIOS до последней версии для обеспечения стабильной работы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что характерно для многих серверных решений и гарантирует совместимость даже в стеснённых условиях корпусов или при установке массивных процессорных кулеров. Пассивное охлаждение обеспечивается за счёт конструкции самой планки и общего воздушного потока внутри корпуса. Подсветка RGB отсутствует, что соответствует целевому назначению памяти для рабочих станций, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль объёмом 64 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот на материнской плате согласно руководству пользователя. При планировании расширения системы в будущем крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками, так как смешивание разных планок может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это необходимость тщательной проверки совместимости с материнской платой, так как не все потребительские платы стабильно работают с модулями такого большого объёма. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR4, форм-фактор DIMM и поддержку частоты 3200 МГц вашей платформой. Этот модуль оптимально подойдёт для сборки профессиональной рабочей станции, апгрейда сервера или мощной системы для монтажа, где требуется максимальный объём памяти на канал. Для обычного игрового компьютера рациональнее рассмотреть комплект из двух или четырёх планок меньшего объёма для активации двухканального режима.