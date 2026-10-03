Описание товара Память оперативная Kingston 64GB DDR4 3200 DIMM (KSM32RD4/64MFR)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ является решением для профессионалов и энтузиастов, чьи задачи выходят далеко за рамки повседневной работы или игр. Он идеально подходит для сборки мощной рабочей станции, предназначенной для видеомонтажа в высоком разрешении, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами, сложными инженерными или научными вычислениями, а также для профессиональных фоторедакторов, обрабатывающих огромные RAW-файлы. Для игрового ПК этот объем является избыточным, в то время как для сервера начального уровня или системы с интенсивной многозадачностью и тяжелыми приложениями он становится необходимостью, обеспечивающей комфортную работу без подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в формате DDR4 DIMM, что указывает на его принадлежность к современному, но уже зрелому поколению памяти для настольных компьютеров. Планки DDR4 DIMM физически не совместимы со слотами для более старого стандарта DDR3 или нового DDR5, поэтому ключевым этапом выбора является проверка поддержки именно DDR4 вашей материнской платой. Этот форм-фактор предназначен исключительно для стандартных системных плат ПК, ноутбуки и компактные системы используют меньшие по размеру модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Общая емкость комплекта составляет 64 ГБ, что достигается за счет использования одного модуля такого объема. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для процессоров с производительными контроллерами памяти, особенно от AMD Ryzen и Intel Core последних поколений. В реальных сценариях такой объем позволяет одновременно держать открытыми множество тяжелых приложений, работать с огромными массивами данных и выполнять рендер сложных сцен, не прибегая к медленному файлу подкачки на SSD, в то время как частота 3200 МГц ускоряет обмен данными между процессором и памятью, повышая общую отзывчивость системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная память относится к категории серверных модулей RDIMM (Registered DIMM), что подразумевает наличие регистра-буфера для повышения стабильности при работе с большим количеством чипов. В таких модулях обычно указываются номинальные тайминги (например, CL22), а ключевой характеристикой является надежность и коррекция ошибок (ECC), о которой стоит уточнять в спецификациях. Напряжение, как правило, соответствует стандартному для DDR4. Серверные планки обычно не поддерживают профили автоматического разгона XMP или EXPO, они рассчитаны на работу на заявленных частотах в соответствующих материнских платах, поддерживающих регистровую память.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что этот модуль памяти - RDIMM. Он совместим не со всеми потребительскими материнскими платами, а только с теми, которые используют серверные чипсеты (например, Intel C-series для платформ Xeon или AMD SP3/TRX40 для Threadripper) и явно поддерживают регистровую (Registered) память с функцией ECC. Обычные настольные платформы для процессоров Core i или Ryzen (с чипсетами Z790, B760, X670, B650) с высокой долей вероятности не смогут запустить эту планку. Перед покупкой необходимо тщательно сверить поддержку RDIMM и ECC в спецификациях вашей материнской платы и процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль оснащен низкопрофильным радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое чипами памяти при длительной серверной или вычислительной нагрузке. Его скромная высота исключает какие-либо конфликты с установленными процессорными кулерами, даже самыми массивными, что особенно важно для плотных сборок рабочих станций. Внешний вид лаконичен и функционален, подсветка RGB отсутствует, что полностью соответствует профессиональному и серверному позиционированию продукта, где на первом месте стоит стабильность и надежность, а не эстетика.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае предлагается один модуль объемом 64 ГБ. Для активации многоканального режима (двухканального или четырехканального), который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Приобретение одной такой планки означает работу в одноканальном режиме, что может ограничить общую производительность системы. Для расширения объема и включения многоканальности следует докупать абсолютно идентичные модули, предпочтительно из одной партии.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это тип модуля: RDIMM с поддержкой ECC. Он несовместим с подавляющим большинством обычных пользовательских ПК. Покупатель должен точно убедиться, что его материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую память. Данный комплект - специализированное решение для сборки профессиональной рабочей станции на базе серверной платформы или высокопроизводительного Threadripper, где критически важны большой объем и стабильность. Для обычного игрового или домашнего ПК на базе процессоров Core i или Ryzen следует выбирать стандартные небуферизованные модули (UDIMM) с поддержкой XMP/EXPO.