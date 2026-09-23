Описание товара Оперативная память Crucial Pro Gaming by Micron DDR5-5600 96GB Kit (2x48GB) UDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти идеально подходит для пользователей, чьи задачи выходят за рамки обычного гейминга или офисной работы. Колоссальный объём в 96 ГБ делает его решением для профессиональных рабочих станций, занятых 3D-рендерингом, моделированием, монтажом видео в высоком разрешении и работой с виртуальными машинами. Для повседневной многозадачности или игр такой объём является значительным избытком, но он обеспечивает уверенный запас для ресурсоёмких приложений будущего и работы с огромными наборами данных без обращения к медленному файлу подкачки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает новый уровень пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM (Unbuffered DIMM), который предназначен для использования в настольных персональных компьютерах и рабочих станциях. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому она подходит только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 48 ГБ каждый, что в сумме даёт 96 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 5600 МГц, обеспечивая высокую скорость передачи данных между процессором и памятью. В реальных сценариях такая частота даст заметный прирост в играх с высоким FPS и минимальными задержками, а главное - значительно ускорит обработку больших файлов в профессиональных пакетах, где скорость подсистемы памяти критически важна для отзывчивости интерфейса и времени рендеринга.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность памяти задаётся таймингами, в данном случае это CL46. Сочетание высокой частоты 5600 МГц с такими таймингами обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и скоростью отклика. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически, одним кликом в BIOS/UEFI, установить заявленные частоту, тайминги и оптимальное рабочее напряжение, избавляя от необходимости ручного разгона и тонкой настройки.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты Z690, B760, Z790 и аналоги) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 серий на сокете AM5 и чипсеты X670, B650). Для активации профиля XMP и работы на частоте 5600 МГц требуется материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, а также рекомендуется установка последней версии микрокода BIOS для обеспечения максимальной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности работы. Отсутствие агрессивно высокой конструкции или RGB-подсветки делает эти планки универсальным выбором для любых корпусов, исключая риск конфликта с массивными процессорными кулерами и позволяя сосредоточиться на чистой производительности без излишеств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. В этом режиме контроллер памяти использует оба модуля одновременно, существенно увеличивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной установки следует разместить планки в указанных в руководстве к материнской плате слотах, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает не только стандарт DDR5, но и работу с модулями высокой плотности, необходимыми для реализации объёма в 48 ГБ на одну планку. Некоторые ранние платы и процессоры могут иметь ограничения по максимальной поддерживаемой частоте, поэтому свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы - хорошая практика. Этот комплект - отличный выбор для профессионального или энтузиастского ПК, где требуется огромный объём RAM, но для стандартной игровой сборки часто бывает более рационально рассмотреть комплект меньшего объёма, но с более низкими таймингами.