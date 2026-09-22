Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти на 64 ГБ отлично подойдёт для создания мощной рабочей станции или флагманского игрового компьютера, где важны не только скорость, но и большой объём. Он закрывает потребности в ресурсоёмких задачах: профессиональный монтаж видео в высоком разрешении, рендеринг сложных 3D-сцен, работа с огромными базами данных и одновременный запуск множества виртуальных машин. Для стандартных офисных задач или даже большинства игр такой объём является избыточным, но для творческих профессионалов и энтузиастов, которые не хотят сталкиваться с нехваткой памяти, это идеальное решение с долгосрочным запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это новейшее поколение памяти, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность благодаря изменённой архитектуре. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR4 или более старых стандартов, поэтому их установка возможна только в современные материнские платы, созданные под процессоры Intel 12-го поколения и новее или AMD серии Ryzen 7000 и новее.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт впечатляющие 64 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В реальных сценариях такой тандем объёма и скорости означает мгновенную загрузку тяжелейших проектов, плавную работу с десятками фоновых приложений и значительное сокращение времени рендеринга. В играх высокая частота положительно сказывается на минимальном FPS и общей стабильности картинки, особенно в паре с современным процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, у данной модели составляют CL40 при штатном напряжении 1.25 В, что является типичным сбалансированным показателем для DDR5-памяти на частоте 5200 МГц. Для упрощения настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - это предустановленный профиль разгона. Активация XMP в BIOS материнской платы автоматически выставляет все необходимые параметры - частоту, напряжение и тайминги, позволяя памяти сразу работать на заявленных 5200 МГц без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Данная память Kingston Fury Beast совместима с новейшими платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и соответствующие материнские платы на чипсетах Z690, B660, Z790, B760 и других с поддержкой DDR5. Для AMD - это процессоры серии Ryzen 7000 (AM5) и платы на чипсетах X670, B650. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, а не DDR4, а также проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы для гарантии стабильной работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном серии Fury Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высокой частоте, особенно под длительной нагрузкой, обеспечивая стабильность. Кроме того, радиаторы украшены адресуемой RGB-подсветкой, которая позволяет создать эффектное освещение внутри корпуса. Свет можно синхронизировать с другими компонентами через популярное ПО материнских плат, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или GIGABYTE RGB Fusion.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендовано в руководстве пользователя. Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. На более старых системах эти планки работать не будут. Также учтите, что для достижения заявленной частоты 5200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память запустится на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. Высота модулей с радиаторами умеренная, но перед установкой крупного башенного кулера стоит проверить, не будут ли они ему мешать. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователей, которым нужен максимальный объём и высокая скорость для профессиональной работы, а также для геймеров, делающих ставку на будущее. Тем, кто собирает ПК для обычных задач, стоит рассмотреть более доступные комплекты меньшего объёма, например, 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 82 870 руб.20718 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PAT...
-
В наличииЦена 84 520 руб.21130 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVX...
-
В наличииЦена 87 740 руб.21935 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
-
В наличииЦена 90 780 руб.22695 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVX548G76C36K)
-
В наличииЦена 91 090 руб.22773 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RG...
-
В наличииЦена 92 290 руб.23073 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
-
В наличииЦена 92 770 руб.23193 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DT...
-
В наличииЦена 93 000 руб.23250 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT
-
В наличииЦена 104 650 руб.26163 руб. в СплитПамять оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A8G40AB2-...
-
В наличииЦена 109 610 руб.27403 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4RD-2666-16G)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти на 64 ГБ отлично подойдёт для создания мощной рабочей станции или флагманского игрового компьютера, где важны не только скорость, но и большой объём. Он закрывает потребности в ресурсоёмких задачах: профессиональный монтаж видео в высоком разрешении, рендеринг сложных 3D-сцен, работа с огромными базами данных и одновременный запуск множества виртуальных машин. Для стандартных офисных задач или даже большинства игр такой объём является избыточным, но для творческих профессионалов и энтузиастов, которые не хотят сталкиваться с нехваткой памяти, это идеальное решение с долгосрочным запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это новейшее поколение памяти, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность благодаря изменённой архитектуре. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR4 или более старых стандартов, поэтому их установка возможна только в современные материнские платы, созданные под процессоры Intel 12-го поколения и новее или AMD серии Ryzen 7000 и новее.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт впечатляющие 64 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В реальных сценариях такой тандем объёма и скорости означает мгновенную загрузку тяжелейших проектов, плавную работу с десятками фоновых приложений и значительное сокращение времени рендеринга. В играх высокая частота положительно сказывается на минимальном FPS и общей стабильности картинки, особенно в паре с современным процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, у данной модели составляют CL40 при штатном напряжении 1.25 В, что является типичным сбалансированным показателем для DDR5-памяти на частоте 5200 МГц. Для упрощения настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - это предустановленный профиль разгона. Активация XMP в BIOS материнской платы автоматически выставляет все необходимые параметры - частоту, напряжение и тайминги, позволяя памяти сразу работать на заявленных 5200 МГц без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Данная память Kingston Fury Beast совместима с новейшими платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и соответствующие материнские платы на чипсетах Z690, B660, Z790, B760 и других с поддержкой DDR5. Для AMD - это процессоры серии Ryzen 7000 (AM5) и платы на чипсетах X670, B650. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, а не DDR4, а также проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы для гарантии стабильной работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном серии Fury Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высокой частоте, особенно под длительной нагрузкой, обеспечивая стабильность. Кроме того, радиаторы украшены адресуемой RGB-подсветкой, которая позволяет создать эффектное освещение внутри корпуса. Свет можно синхронизировать с другими компонентами через популярное ПО материнских плат, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или GIGABYTE RGB Fusion.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендовано в руководстве пользователя. Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. На более старых системах эти планки работать не будут. Также учтите, что для достижения заявленной частоты 5200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память запустится на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. Высота модулей с радиаторами умеренная, но перед установкой крупного башенного кулера стоит проверить, не будут ли они ему мешать. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователей, которым нужен максимальный объём и высокая скорость для профессиональной работы, а также для геймеров, делающих ставку на будущее. Тем, кто собирает ПК для обычных задач, стоит рассмотреть более доступные комплекты меньшего объёма, например, 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64)