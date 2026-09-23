Описание товара Оперативная память Crucial Pro Gaming by Micron DDR5-6400 64GB Kit (2x32GB) UDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот сбалансированный комплект из двух планок по 32 ГБ ориентирован на требовательных пользователей и геймеров, которые ценят многозадачность и готовятся к будущему. Он станет отличным выбором для современной игровой сборки, позволяя одновременно играть, вести стрим и держать открытыми десятки фоновых приложений без малейших тормозов. Общий объём в 64 ГБ также с запасом покрывает нужды профессионалов, работающих с монтажом видео в 4K, 3D-рендерингом или сложными инженерными симуляциями, где требуется большой объём быстрой памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает, что память совместима только с новейшими платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это память для настольных персональных компьютеров, которая не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём в 64 ГБ, что является отличным заделом на несколько лет вперёд для любых задач. Высокая эффективная частота 6400 МГц напрямую влияет на скорость передачи данных между процессором и памятью, повышая количество кадров в секунду в играх и сокращая время отклика системы в профессиональных приложениях. В реальных сценариях такая связка объёма и скорости обеспечивает максимальную плавность в современных играх с высокими настройками графики и заметно ускоряет обработку и экспорт больших проектов в программах для монтажа и дизайна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL46 при такой высокой частоте DDR5 являются типичными для этого класса памяти и обеспечивают хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Для работы на номинальной частоте 6400 МГц модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы всего в несколько кликов. Это избавляет от необходимости сложного ручного разгона, делая настройку быстрой и безопасной для пользователей любого уровня.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z790, B760, H770 и аналогичных для AMD, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно помнить, что достижение заявленной частоты 6400 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и, в особенности, от контроллера памяти внутри вашего процессора. Перед покупкой рекомендуется проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на максимальной скорости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены лаконичными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительных нагрузках, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Их дизайн выполнен в сдержанном стиле и не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её идеальным выбором для сборок, где важен чистый вид и эффективное охлаждение без лишних визуальных эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, протестированных на совместную работу. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим, который существенно повышает производительность по сравнению с одноканальным, удваивая эффективную пропускную способность. Для активации этого режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом, следуя инструкции к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5; установить эту память в слот DDR4 физически невозможно. Даже на совместимой материнской плате для стабильной работы на частоте 6400 МГц может потребоваться обновление BIOS до последней версии. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и плату: для топовых игр и общей отзывчивости системы частота критична, а для рабочих станций, работающих с огромными массивами данных, первостепенным может оказаться именно большой объём в 64 ГБ. Этот комплект – оптимальный выбор для тех, кто строит мощный ПК сегодня и не хочет думать об апгрейде памяти в ближайшие годы.