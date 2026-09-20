Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Black EXPO DDR5 DIMM 6000MHz CL36 - 64Gb Kit (2х32Gb) KF560C36BBEK2-64

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти идеально подходит для создания мощной рабочей станции или высокопроизводительной игровой системы, рассчитанной на многозадачность и работу с ресурсоёмкими приложениями. Суммарный объём в 64 ГБ позволяет с большим запасом работать с тяжелыми проектами в профессиональных программах для видеомонтажа, 3D-моделирования и рендеринга, а также держать десятки вкладок в браузере на фоне игр без ущерба для отзывчивости системы. Для стандартных офисных задач или базового домашнего ПК такой объём будет избыточным, но для энтузиастов и профессионалов он станет надежной основой на годы вперед.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, представляющая новейшее поколение для настольных компьютеров. Она устанавливается в слоты форм-фактора DIMM, что чётко указывает на предназначение для классических системныхных блоков и рабочих станций. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически не совместимы со старыми слотами для DDR4 или DDR3, поэтому для их использования требуется материнская плата с соответствующими разъёмами и поддержкой этого стандарта процессором.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно в процессорозависимых сценариях, а в рабочих приложениях - в ускоренной обработке больших массивов данных и сокращении времени ожидания при операциях с файлами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, указанные как CL36, в паре с высокой частотой 6000 МГц обеспечивают оптимальный баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении, а ключевой особенностью является поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO. Это означает, что на совместимых платформах AMD вы сможете одним кликом в BIOS/UEFI активировать заявленные частоту и тайминги 6000 МГц CL36 без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память разработана с акцентом на платформы AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и новее, для которых оптимизирован профиль EXPO, однако она также будет корректно работать и на совместимых платформах Intel с активацией профиля XMP. Обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и что процессор и чипсет официально поддерживают такие высокие частоты. Для стабильной работы на заявленных параметрах может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами чёрного цвета из серии Fury Beast, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора, что делает комплект универсальным для большинства корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что будет плюсом для пользователей, ценящих строгий, лаконичный дизайн своей сборки без излишней иллюминации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что изначально обеспечивает двухканальный режим работы. Двухканальная конфигурация значительно увеличивает реальную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на общую производительность системы. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Дальнейшее расширение до 128 ГБ возможно путём установки аналогичного комплекта, но стабильность работы на высоких частотах с четырьмя модулями не гарантирована и требует проверки.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением: модули DDR5 не работают в материнских платах для DDR4. Убедитесь, что ваша платформа новая и поддерживает этот стандарт. Даже при наличии профиля EXPO, достижение стабильной работы на частоте 6000 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и качества контроллера памяти в процессоре. Этот комплект оптимален для пользователей, которым необходим большой объём и высокая скорость для профессиональных задач и современных игр на платформах AMD. Если ваш бюджет ограничен или вы используете ПК для простых задач, возможно, стоит рассмотреть комплект меньшего объёма или более низкой частоты.