Top.Mail.Ru
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 1
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 2
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 3
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 4
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 5
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 6
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 7
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 8
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 9
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 10
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 11
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 12
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
36-36-36-76
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 2
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 3
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 4
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 5
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 6
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 7
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 8
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 9
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 10
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 11
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 12
  • Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 560 руб. 
Начислим 1641 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT)
102 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-36-36-76
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти рассчитан на требовательных пользователей, которые работают с ресурсоемкими проектами. Его нестандартная общая емкость в 48 ГБ, реализованная двумя планками по 24 ГБ, является отличным решением для рабочих станций, занятых видеомонтажом, 3D-рендерингом, инженерным моделированием или анализом больших данных. Он также обеспечит исключительный запас для многозадачности с десятками вкладок в браузере и несколькими тяжелыми приложениями одновременно, но для чисто игровых сборок подобный объем может быть избыточен, и стоит обратить внимание на более сбалансированные по цене и скорости комплекты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является актуальным поколением для современных настольных систем. DDR5 предлагает значительный прирост в пропускной способности по сравнению с DDR4 за счет увеличенной эффективной частоты и ряда архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение модулей для установки в настольные материнские платы, в ноутбуки или мини-ПК их установить невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ оперативной памяти. Это объем, который с большим запасом покрывает потребности профессиональных приложений и позволяет работать с огромными файлами и сценами. Частота 6000 МГц является отличным балансом между высокой скоростью и стабильностью работы на платформах Intel и AMD, обеспечивая быструю загрузку уровней в играх, отзывчивость системы и высокую скорость обработки данных в специализированном софте.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют вид 36-36-36-96, где ключевым является первое число - CL36. При частоте 6000 МГц эти задержки являются хорошим компромиссом, обеспечивая низкую латентность для отклика системы. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически разогнать память до 6000 МГц в один клик из BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек напряжения и таймингов.

Совместимость с платформой

Память DDR5 совместима только с материнскими платами, оснащенными соответствующими слотами, которые поддерживают процессоры Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Важно помнить, что для гарантированной работы на частоте 6000 МГц материнская плата и процессор должны ее поддерживать, иногда может потребоваться обновление BIOS. Платформа AMD EXPO также обычно корректно работает с профилями Intel XMP, но для наилучшей совместимости стоит искать модули с сертификацией EXPO.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что критично для стабильности в длительных сессиях рендеринга или нагрузочных тестах. Радиаторы имеют лаконичный дизайн без подсветки, что делает их отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не внешние эффекты. Их высота является стандартной и с большой вероятностью не создаст помех даже для крупных процессорных кулеров башенного типа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается комплектом из двух идентичных планок, что позволяет сразу активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. При установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно через один, что указывается в руководстве) пропускная способность удваивается, положительно влияя на скорость всех вычислений. Для дальнейшего расширения объема до 96 ГБ можно добавить еще один аналогичный комплект, но полная совместимость в четырехслотовом режиме на высокой частоте не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с устаревшими платформами под DDR4 или DDR3. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Хотя профиль XMP упрощает настройку, на некоторых бюджетных платах или с процессорами со слабым контроллером памяти могут возникнуть сложности с выходом на стабильные 6000 МГц. Этот комплект оптимален для пользователей, которым нужен большой объем для работы, а не экстремальный разгон для игр. Если ваши задачи ограничены играми и офисом, возможно, более рациональным выбором будет стандартный комплект 2x16 ГБ.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-36-36-76
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти рассчитан на требовательных пользователей, которые работают с ресурсоемкими проектами. Его нестандартная общая емкость в 48 ГБ, реализованная двумя планками по 24 ГБ, является отличным решением для рабочих станций, занятых видеомонтажом, 3D-рендерингом, инженерным моделированием или анализом больших данных. Он также обеспечит исключительный запас для многозадачности с десятками вкладок в браузере и несколькими тяжелыми приложениями одновременно, но для чисто игровых сборок подобный объем может быть избыточен, и стоит обратить внимание на более сбалансированные по цене и скорости комплекты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является актуальным поколением для современных настольных систем. DDR5 предлагает значительный прирост в пропускной способности по сравнению с DDR4 за счет увеличенной эффективной частоты и ряда архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение модулей для установки в настольные материнские платы, в ноутбуки или мини-ПК их установить невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ оперативной памяти. Это объем, который с большим запасом покрывает потребности профессиональных приложений и позволяет работать с огромными файлами и сценами. Частота 6000 МГц является отличным балансом между высокой скоростью и стабильностью работы на платформах Intel и AMD, обеспечивая быструю загрузку уровней в играх, отзывчивость системы и высокую скорость обработки данных в специализированном софте.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют вид 36-36-36-96, где ключевым является первое число - CL36. При частоте 6000 МГц эти задержки являются хорошим компромиссом, обеспечивая низкую латентность для отклика системы. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически разогнать память до 6000 МГц в один клик из BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек напряжения и таймингов.

Совместимость с платформой

Память DDR5 совместима только с материнскими платами, оснащенными соответствующими слотами, которые поддерживают процессоры Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Важно помнить, что для гарантированной работы на частоте 6000 МГц материнская плата и процессор должны ее поддерживать, иногда может потребоваться обновление BIOS. Платформа AMD EXPO также обычно корректно работает с профилями Intel XMP, но для наилучшей совместимости стоит искать модули с сертификацией EXPO.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что критично для стабильности в длительных сессиях рендеринга или нагрузочных тестах. Радиаторы имеют лаконичный дизайн без подсветки, что делает их отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не внешние эффекты. Их высота является стандартной и с большой вероятностью не создаст помех даже для крупных процессорных кулеров башенного типа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается комплектом из двух идентичных планок, что позволяет сразу активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. При установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно через один, что указывается в руководстве) пропускная способность удваивается, положительно влияя на скорость всех вычислений. Для дальнейшего расширения объема до 96 ГБ можно добавить еще один аналогичный комплект, но полная совместимость в четырехслотовом режиме на высокой частоте не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с устаревшими платформами под DDR4 или DDR3. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Хотя профиль XMP упрощает настройку, на некоторых бюджетных платах или с процессорами со слабым контроллером памяти могут возникнуть сложности с выходом на стабильные 6000 МГц. Этот комплект оптимален для пользователей, которым нужен большой объем для работы, а не экстремальный разгон для игр. Если ваши задачи ограничены играми и офисом, возможно, более рациональным выбором будет стандартный комплект 2x16 ГБ.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT) - стоимость товара 102560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...