Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-6000 K2 (PVER548G60C36KT)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти рассчитан на требовательных пользователей, которые работают с ресурсоемкими проектами. Его нестандартная общая емкость в 48 ГБ, реализованная двумя планками по 24 ГБ, является отличным решением для рабочих станций, занятых видеомонтажом, 3D-рендерингом, инженерным моделированием или анализом больших данных. Он также обеспечит исключительный запас для многозадачности с десятками вкладок в браузере и несколькими тяжелыми приложениями одновременно, но для чисто игровых сборок подобный объем может быть избыточен, и стоит обратить внимание на более сбалансированные по цене и скорости комплекты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является актуальным поколением для современных настольных систем. DDR5 предлагает значительный прирост в пропускной способности по сравнению с DDR4 за счет увеличенной эффективной частоты и ряда архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение модулей для установки в настольные материнские платы, в ноутбуки или мини-ПК их установить невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ оперативной памяти. Это объем, который с большим запасом покрывает потребности профессиональных приложений и позволяет работать с огромными файлами и сценами. Частота 6000 МГц является отличным балансом между высокой скоростью и стабильностью работы на платформах Intel и AMD, обеспечивая быструю загрузку уровней в играх, отзывчивость системы и высокую скорость обработки данных в специализированном софте.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют вид 36-36-36-96, где ключевым является первое число - CL36. При частоте 6000 МГц эти задержки являются хорошим компромиссом, обеспечивая низкую латентность для отклика системы. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически разогнать память до 6000 МГц в один клик из BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек напряжения и таймингов.
Совместимость с платформой
Память DDR5 совместима только с материнскими платами, оснащенными соответствующими слотами, которые поддерживают процессоры Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Важно помнить, что для гарантированной работы на частоте 6000 МГц материнская плата и процессор должны ее поддерживать, иногда может потребоваться обновление BIOS. Платформа AMD EXPO также обычно корректно работает с профилями Intel XMP, но для наилучшей совместимости стоит искать модули с сертификацией EXPO.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что критично для стабильности в длительных сессиях рендеринга или нагрузочных тестах. Радиаторы имеют лаконичный дизайн без подсветки, что делает их отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не внешние эффекты. Их высота является стандартной и с большой вероятностью не создаст помех даже для крупных процессорных кулеров башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных планок, что позволяет сразу активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. При установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно через один, что указывается в руководстве) пропускная способность удваивается, положительно влияя на скорость всех вычислений. Для дальнейшего расширения объема до 96 ГБ можно добавить еще один аналогичный комплект, но полная совместимость в четырехслотовом режиме на высокой частоте не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с устаревшими платформами под DDR4 или DDR3. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Хотя профиль XMP упрощает настройку, на некоторых бюджетных платах или с процессорами со слабым контроллером памяти могут возникнуть сложности с выходом на стабильные 6000 МГц. Этот комплект оптимален для пользователей, которым нужен большой объем для работы, а не экстремальный разгон для игр. Если ваши задачи ограничены играми и офисом, возможно, более рациональным выбором будет стандартный комплект 2x16 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти рассчитан на требовательных пользователей, которые работают с ресурсоемкими проектами. Его нестандартная общая емкость в 48 ГБ, реализованная двумя планками по 24 ГБ, является отличным решением для рабочих станций, занятых видеомонтажом, 3D-рендерингом, инженерным моделированием или анализом больших данных. Он также обеспечит исключительный запас для многозадачности с десятками вкладок в браузере и несколькими тяжелыми приложениями одновременно, но для чисто игровых сборок подобный объем может быть избыточен, и стоит обратить внимание на более сбалансированные по цене и скорости комплекты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является актуальным поколением для современных настольных систем. DDR5 предлагает значительный прирост в пропускной способности по сравнению с DDR4 за счет увеличенной эффективной частоты и ряда архитектурных улучшений. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение модулей для установки в настольные материнские платы, в ноутбуки или мини-ПК их установить невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ оперативной памяти. Это объем, который с большим запасом покрывает потребности профессиональных приложений и позволяет работать с огромными файлами и сценами. Частота 6000 МГц является отличным балансом между высокой скоростью и стабильностью работы на платформах Intel и AMD, обеспечивая быструю загрузку уровней в играх, отзывчивость системы и высокую скорость обработки данных в специализированном софте.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют вид 36-36-36-96, где ключевым является первое число - CL36. При частоте 6000 МГц эти задержки являются хорошим компромиссом, обеспечивая низкую латентность для отклика системы. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически разогнать память до 6000 МГц в один клик из BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек напряжения и таймингов.
Совместимость с платформой
Память DDR5 совместима только с материнскими платами, оснащенными соответствующими слотами, которые поддерживают процессоры Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Важно помнить, что для гарантированной работы на частоте 6000 МГц материнская плата и процессор должны ее поддерживать, иногда может потребоваться обновление BIOS. Платформа AMD EXPO также обычно корректно работает с профилями Intel XMP, но для наилучшей совместимости стоит искать модули с сертификацией EXPO.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что критично для стабильности в длительных сессиях рендеринга или нагрузочных тестах. Радиаторы имеют лаконичный дизайн без подсветки, что делает их отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не внешние эффекты. Их высота является стандартной и с большой вероятностью не создаст помех даже для крупных процессорных кулеров башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных планок, что позволяет сразу активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. При установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно через один, что указывается в руководстве) пропускная способность удваивается, положительно влияя на скорость всех вычислений. Для дальнейшего расширения объема до 96 ГБ можно добавить еще один аналогичный комплект, но полная совместимость в четырехслотовом режиме на высокой частоте не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с устаревшими платформами под DDR4 или DDR3. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Хотя профиль XMP упрощает настройку, на некоторых бюджетных платах или с процессорами со слабым контроллером памяти могут возникнуть сложности с выходом на стабильные 6000 МГц. Этот комплект оптимален для пользователей, которым нужен большой объем для работы, а не экстремальный разгон для игр. Если ваши задачи ограничены играми и офисом, возможно, более рациональным выбором будет стандартный комплект 2x16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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