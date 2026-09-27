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Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый

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Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 1
Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 2
Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 3
Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 4
Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 5
Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 6
Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 7
Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 1
  • Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 2
  • Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 3
  • Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 4
  • Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 5
  • Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 6
  • Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 7
  • Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740061
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Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик/металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х8х6
Вес, кг.
1.11

Описание товара Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый

Блендер Gorenje максимально облегчает задачу приготовления: его мощность 600 Вт справится с большинством кухонных задач — от пюре до смузи. Компактный и лёгкий корпус весом всего 0,9 кг удобно держать в руке, а погружная конструкция позволяет использовать прибор прямо в любой посуде. Два скоростных режима предлагают контроль для разных ингредиентов. Прочный нож из нержавеющей стали эффективно измельчает продукты, а пластиковый кувшин объёмом 0,8 л идеально подойдёт для небольших порций. Длина сетевого шнура 1 м обеспечивает свободу движения. С этим белоснежным блендером готовить легко и приятно!

Отзывы о товаре Блендер погружной Gorenje HBX601XG 600 Вт, белый




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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик/металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Развернуть
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Gorenje максимально облегчает задачу приготовления: его мощность 600 Вт справится с большинством кухонных задач — от пюре до смузи. Компактный и лёгкий корпус весом всего 0,9 кг удобно держать в руке, а погружная конструкция позволяет использовать прибор прямо в любой посуде. Два скоростных режима предлагают контроль для разных ингредиентов. Прочный нож из нержавеющей стали эффективно измельчает продукты, а пластиковый кувшин объёмом 0,8 л идеально подойдёт для небольших порций. Длина сетевого шнура 1 м обеспечивает свободу движения. С этим белоснежным блендером готовить легко и приятно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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