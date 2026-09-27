Блендер DELTA LUX DE-7301
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Характеристики
Описание товара Блендер DELTA LUX DE-7301
Погружной блендер Delta сочетает в себе мощность 1300 Вт и современный стиль — его эффектный черный корпус легко украсит любую кухню. Пять скоростей помогают подобрать оптимальный режим для каждого рецепта: от мягких смузи до густых пюре. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают уверенное измельчение даже самых твердых ингредиентов, а две насадки в комплекте делают ваши кулинарные эксперименты еще разнообразнее. Вакуумная функция сохраняет свежесть продуктов дольше, а удобная длина шнура — 1,1 м — позволяет не зависеть от расположения розетки. Чаша измельчителя выполнена из пластика — легкая и удобная в уходе. Блендер весит 3 кг, что добавляет ему устойчивости при работе.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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