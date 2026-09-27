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Блендер погружной KORTING KHB 0315 W Tulip купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной KORTING KHB 0315 W Tulip

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Блендер погружной KORTING KHB 0315 W Tulip
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
белый, черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739890
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
венчик, для пюре, насадка-блендер, нож-измельчитель
Цвет
белый, черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Функции и особенности
Металлическая ножка, турборежим, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер погружной KORTING KHB 0315 W Tulip

Погружной блендер Korting мощностью 800 Вт — практичный помощник для приготовления блюд и напитков. Максимальная скорость вращения до 14 000 об/мин помогает быстро справляться с измельчением и смешиванием продуктов, а 2 скорости позволяют выбрать подходящий режим работы. В комплекте предусмотрены 3 насадки для разных кулинарных задач. Вместительный кувшин на 0,6 л удобен для приготовления смесей, а измельчитель объёмом 0,5 л — для обработки продуктов небольшими порциями. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивную работу, чаша измельчителя выполнена из пластика. При весе всего 1 кг блендер легко держать в руке, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобство размещения во время использования. Чёрно-белое оформление выглядит выразительно и легко впишется в кухонное пространство.

Отзывы о товаре Блендер погружной KORTING KHB 0315 W Tulip




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
венчик, для пюре, насадка-блендер, нож-измельчитель
Цвет
белый, черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
6
Максимальная скорость вращения, об/мин
14000
Функции и особенности
Металлическая ножка, турборежим, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Korting мощностью 800 Вт — практичный помощник для приготовления блюд и напитков. Максимальная скорость вращения до 14 000 об/мин помогает быстро справляться с измельчением и смешиванием продуктов, а 2 скорости позволяют выбрать подходящий режим работы. В комплекте предусмотрены 3 насадки для разных кулинарных задач. Вместительный кувшин на 0,6 л удобен для приготовления смесей, а измельчитель объёмом 0,5 л — для обработки продуктов небольшими порциями. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивную работу, чаша измельчителя выполнена из пластика. При весе всего 1 кг блендер легко держать в руке, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобство размещения во время использования. Чёрно-белое оформление выглядит выразительно и легко впишется в кухонное пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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