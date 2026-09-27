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Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный

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Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 7
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 8
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 9
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 10
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 11
Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой (2 шт.), решетка (2 шт.), документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 7
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 8
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 9
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 10
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 11
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739784
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой (2 шт.), решетка (2 шт.), документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы, автоотключение, регулировка температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
24.6x39.4x48см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х43х30
Вес, кг.
10.08

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный

Для приготовления продуктов в аэрогриле не нужно масло, а если хочется его добавить, например для создания хрустящей корочки или для ароматизации масляно-травяной смесью, то можно просто слегка смазать курицу, рыбу или отбивную с помощью силиконовой кисточки. Так вы получите более здоровую и полезную пищу. При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно обжариваются со всех сторон и получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. При приготовлении в аэрогриле продукты практически не пригорают (главное — правильно выставить температуру и время), а сам процесс готовки не требует постоянного присутствия на кухне. Кроме того, за счет наличия вентиляторов все блюда готовятся равномерно, поэтому не бывает непропеченных или непрожаренных кусочков. Главное преимущество этого аэрогриля заключается в том, что у него имеется два нагревателя (верхний и нижний) и два поддона разной емкости с решетками. Благодаря двум поддонам вы можете готовить два разных блюда одновременно, установив при этом для каждого свои настройки температуры и таймера. Благодаря функции синхронизации времени окончания приготовления вы можете приготовить основное блюдо и гарнир к одному времени и подать их к столу горячими. Аэрогриль оснащен сенсорным управлением, он имеет 8 автоматических программ приготовления и синхронизацию приготовления. Программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные специально под конкретные блюда, поэтому вам не придется контролировать процесс приготовления — аэрогриль сам выберет необходимые параметры работы. На дисплеях отображаются температура и время работы для каждого нагревателя. Продукты готовятся на специальных решетках, установленных в поддоны. Решетки и поддоны имеют антипригарное покрытие. По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается. Поддоны и решетки легко вынимаются и моются.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-8158 2700Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2700
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой (2 шт.), решетка (2 шт.), документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы, автоотключение, регулировка температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
24.6x39.4x48см
Страна производитель
Китай
Описание
Для приготовления продуктов в аэрогриле не нужно масло, а если хочется его добавить, например для создания хрустящей корочки или для ароматизации масляно-травяной смесью, то можно просто слегка смазать курицу, рыбу или отбивную с помощью силиконовой кисточки. Так вы получите более здоровую и полезную пищу. При помощи системы циркуляции горячего воздуха продукты равномерно обжариваются со всех сторон и получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. При приготовлении в аэрогриле продукты практически не пригорают (главное — правильно выставить температуру и время), а сам процесс готовки не требует постоянного присутствия на кухне. Кроме того, за счет наличия вентиляторов все блюда готовятся равномерно, поэтому не бывает непропеченных или непрожаренных кусочков. Главное преимущество этого аэрогриля заключается в том, что у него имеется два нагревателя (верхний и нижний) и два поддона разной емкости с решетками. Благодаря двум поддонам вы можете готовить два разных блюда одновременно, установив при этом для каждого свои настройки температуры и таймера. Благодаря функции синхронизации времени окончания приготовления вы можете приготовить основное блюдо и гарнир к одному времени и подать их к столу горячими. Аэрогриль оснащен сенсорным управлением, он имеет 8 автоматических программ приготовления и синхронизацию приготовления. Программы позволяют использовать готовые шаблоны настроек, разработанные специально под конкретные блюда, поэтому вам не придется контролировать процесс приготовления — аэрогриль сам выберет необходимые параметры работы. На дисплеях отображаются температура и время работы для каждого нагревателя. Продукты готовятся на специальных решетках, установленных в поддоны. Решетки и поддоны имеют антипригарное покрытие. По окончании приготовления аэрогриль автоматически отключается. Поддоны и решетки легко вынимаются и моются.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Отзывы


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