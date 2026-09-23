Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE
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Характеристики
Описание товара Корпус MIDITOWER EVO-9202 ATX EX294965RUS EXEGATE
Корпус ExeGate EVO-9202 Black - это стильный и функциональный Midi-Tower для вашего компьютера. Он идеально подойдет как для игровых систем, так и для офисных рабочих станций. Этот корпус предлагает безграничные возможности для создания уникальной системы благодаря своему современному дизайну и высоким техническим характеристикам. ExeGate EVO-9202 Black имеет блестящее черное исполнение, которое придает ему элегантный и современный вид. Надежный корпус обеспечивает отличную защиту для ваших компонентов и позволяет легко устанавливать и обслуживать систему. Благодаря отсекам для установки жестких дисков размером 2.5" и 3.5", у вас будет достаточно места для хранения данных и установки дополнительных устройств. Кроме того, корпус оснащен 9 слотами расширения, что позволяет установить большое количество дополнительных компонентов, таких как видеокарты, звуковые карты и сетевые адаптеры. Окно из закаленного стекла на боковой панели позволяет вам любоваться внутренними компонентами вашей системы и создать красивое освещение с помощью LED подсветки. Корпус ExeGate EVO-9202 Black не включает в себя блок питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания по вашему выбору. Нижнее расположение блока питания обеспечивает эффективное охлаждение и улучшенную циркуляцию воздуха внутри корпуса.
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