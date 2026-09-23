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Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)

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Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 4
Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
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  • Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 2
  • Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 3
  • Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 4
  • Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738385
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
350

Описание товара Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)

Жёсткий диск Seagate на 1 Тб — настоящая находка для тех, кому важно хранить большие объёмы данных без лишних хлопот. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечит быструю загрузку файлов и стабильную работу даже при интенсивных задачах. Массивный буфер объёмом 64 Мб делает работу с данными ещё быстрее и плавнее. Устройство выполнено в классическом форм-факторе 3.5 дюйма и подключается через современный интерфейс SATA III — идеально для апгрейда настольного компьютера или организации надёжного хранилища.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate на 1 Тб — настоящая находка для тех, кому важно хранить большие объёмы данных без лишних хлопот. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечит быструю загрузку файлов и стабильную работу даже при интенсивных задачах. Массивный буфер объёмом 64 Мб делает работу с данными ещё быстрее и плавнее. Устройство выполнено в классическом форм-факторе 3.5 дюйма и подключается через современный интерфейс SATA III — идеально для апгрейда настольного компьютера или организации надёжного хранилища.


Теги товара: 1 тб
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Отзывы


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