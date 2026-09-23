Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738385
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
350
Описание товара Жесткий диск / RECERTIFIED Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)
Жёсткий диск Seagate на 1 Тб — настоящая находка для тех, кому важно хранить большие объёмы данных без лишних хлопот. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечит быструю загрузку файлов и стабильную работу даже при интенсивных задачах. Массивный буфер объёмом 64 Мб делает работу с данными ещё быстрее и плавнее. Устройство выполнено в классическом форм-факторе 3.5 дюйма и подключается через современный интерфейс SATA III — идеально для апгрейда настольного компьютера или организации надёжного хранилища.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Жёсткий диск Seagate на 1 Тб — настоящая находка для тех, кому важно хранить большие объёмы данных без лишних хлопот. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечит быструю загрузку файлов и стабильную работу даже при интенсивных задачах. Массивный буфер объёмом 64 Мб делает работу с данными ещё быстрее и плавнее. Устройство выполнено в классическом форм-факторе 3.5 дюйма и подключается через современный интерфейс SATA III — идеально для апгрейда настольного компьютера или организации надёжного хранилища.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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