Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины)
Жесткий диск WD Purple объемом 4 ТБ разработан для видеосистем и оптимизирован под RAID-массивы. Он позволяет одновременно записывать видео, используя несколько видеопотоков. Функция «TLER» позволяет устройству устанавливать лимит времени на коррекцию ошибок, чтобы RAID-контроллер не мог исключить из массива диск, когда тот подзавис. Ударостойкость 65 G делает накопитель устойчивым к эксплуатации в сложных условиях. WD Purple с вращеним шпинделя на скорости 5400 об/мин обладает высокой скоростью последовательной записи/чтения. Для более скоростной обработки потоковой информации накопитель использует кэш-память на 64 МБ. Диск поддерживает SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с Благодаря команде «CONFIGURE STREAM» контроллер сообщает накопителю о числе потоков, которые ему придется обработать, об ограничении времени для выполнения команд записи и чтения. На основе этой информации происходит оптимизация стратегии использования кэша микропрограммой.
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Теги товара: 4 тб
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Теги товара: 4 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины)