Монитор AOC 27" U27B3AF
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" U27B3AF
Монитор AOC U27B3AF с 27-дюймовым экраном по технологии IPS с глубиной цвета 10 бит обеспечивает четкую и красочную картинку для комфортной работы за компьютером. Высокая детализация изображения обусловлена разрешением матрицы 3840x2160 пикселей. Частота обновления 60 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность отображения динамичного контента. Кроме того, технология Adaptive Sync позволит наслаждаться изображением без разрывов, а потрясающе четкая графика с поддержкой HDR10 улучшит впечатления от того, что вы видите на экране. Технологии снижения интенсивности синего света LowBlue и устранения мерцания картинки FlickerFree снижают нагрузку на глаза.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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