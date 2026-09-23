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Монитор AOC 24,5" CS25G купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 24,5" CS25G

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Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 2
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Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 4
Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 5
Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 6
Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 7
Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 8
Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 9
Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 10
Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 11
Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 1
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 2
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 3
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 4
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 5
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 6
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 7
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 8
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 9
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 10
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 11
  • Монитор AOC 24,5&quot; CS25G - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738217
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Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Особенности
виртуальный прицел, стабилизатор черного цвета, счетчик кадров, увеличение центральной области экрана
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
300x300
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560x381x208 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х48х16
Вес, кг.
10.2

Описание товара Монитор AOC 24,5" CS25G

Монитор с говорящей маркировкой CS25G предназначен для киберспорта и имеет специальный игровой режим CS (Counter-Strike). Специальный режим CS предлагает наиболее оптимальные настройки для Counter-Strike 2. Юзер получает четкие визуальные эффекты, правильную цветовую гамму, уменьшение Input Lag и плавную игровую картинку. Набор разъемов включает два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4. Имеется крепление VESA 100 ? 100 мм. Разработанная для профессионалов модель AOC CS25G, оснащена HDR 400, HDMI 2.1, подсветкой RGB Light FX и эргономичной подставкой для удобства в бою.



Теги товара: 24", с hdmi

Отзывы о товаре Монитор AOC 24,5" CS25G




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Особенности
виртуальный прицел, стабилизатор черного цвета, счетчик кадров, увеличение центральной области экрана
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Развернуть
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
300x300
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560x381x208 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор с говорящей маркировкой CS25G предназначен для киберспорта и имеет специальный игровой режим CS (Counter-Strike). Специальный режим CS предлагает наиболее оптимальные настройки для Counter-Strike 2. Юзер получает четкие визуальные эффекты, правильную цветовую гамму, уменьшение Input Lag и плавную игровую картинку. Набор разъемов включает два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4. Имеется крепление VESA 100 ? 100 мм. Разработанная для профессионалов модель AOC CS25G, оснащена HDR 400, HDMI 2.1, подсветкой RGB Light FX и эргономичной подставкой для удобства в бою.


Теги товара: 24", с hdmi
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Отзывы


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