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Монитор Philips 27" 27M2N2500NF купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 27" 27M2N2500NF

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Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 1
Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 3
Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 4
Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
4
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N2500NF - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738203
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
616х468х207 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х45х14
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор Philips 27" 27M2N2500NF

Монитор Philips Evnia 27M2N2500NF с диагональю 27" имеет разрешение 2560?1440 пикселей (2K). Модель оснащена IPS-матрицей и частотой обновления 144 Гц, что подходит для геймеров и пользователей, ценящих качественное изображение и плавность отображения.



Теги товара: 144 Гц

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27M2N2500NF




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
19
Габаритные размеры с подставкой
616х468х207 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips Evnia 27M2N2500NF с диагональю 27" имеет разрешение 2560?1440 пикселей (2K). Модель оснащена IPS-матрицей и частотой обновления 144 Гц, что подходит для геймеров и пользователей, ценящих качественное изображение и плавность отображения.


Теги товара: 144 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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