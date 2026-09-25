Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" PRO MP271 E14A (9S6-3PE9CM-010)
**Монитор MSI PRO MP271 E14A Black: качество и комфорт в работе** Ищете надёжный монитор для работы и развлечений? MSI PRO MP271 E14A Black — отличный выбор! **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Большой экран:** диагональ 27 дюймов позволит вам комфортно работать с несколькими окнами одновременно и наслаждаться просмотром видео. * **Высокое качество изображения:** разрешение 1920 x 1080 пикселей и технология IPS обеспечивают чёткое и яркое изображение с широкими углами обзора (178°/178°). * **Плавность картинки:** частота обновления 144 Гц и время отклика 1 мс минимизируют задержки и делают изображение максимально плавным. * **Универсальность подключения:** монитор оснащён различными интерфейсами (D-Sub, HDMI, DP), что позволяет подключить его к большинству устройств. * **Дополнительные преимущества:** яркость 300 cd/m и контрастность 1500:1 делают изображение насыщенным и живым, а встроенные динамики упрощают организацию рабочего места. С монитором MSI PRO MP271 E14A Black ваша работа и отдых станут намного приятнее!
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Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
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Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
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