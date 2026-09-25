Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT
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Характеристики
Описание товара Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT
Mercusys MP300P KIT AV600 Комплект Powerline-адаптеров, которые используют существующую домашнюю электропроводку для передачи данных. Технология HomePlug AV2 обеспечивает стабильную передачу данных со скоростью до 600 Мбит/с на расстояние до 300 метров в пределах одной электрической цепи. Это решение идеально подходит для потоковой передачи видео в формате 4K, онлайн-игр или передачи больших файлов в местах со слабым или нестабильным сигналом Wi-Fi. Каждый адаптер оснащён сквозным разъёмом питания , поэтому вы не потеряете доступ к розетке после подключения. Установка предельно проста — достаточно подключить один адаптер к роутеру, второй — к розетке в нужной комнате и нажать кнопку сопряжения. Автоматический режим энергосбережения снижает потребление энергии до 85% , когда адаптеры не используются.
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