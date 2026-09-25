Коммутатор Netis ST3108GC
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST3108GC
Коммутатор Netis — это сочетание компактности и надёжности для современных рабочих пространств. Настольный форм-фактор позволяет разместить его даже на небольшом столе, а вес всего 0,2 кг избавит от хлопот при установке или переносе. Модель оснащена 8 портами RJ45 с поддержкой скоростей 10/100/1000 Мбит/сек — сразу подключайте все необходимые устройства и наслаждайтесь высокой скоростью передачи данных. Неуправляемый тип коммутатора идеально подойдёт тем, кто ценит простоту: просто подключите кабели — всё заработает без дополнительных настроек. Размер таблицы MAC адресов на 2000 записей легко справится с потребностями небольшого офиса или домашней локальной сети. Netis объединяет устройства быстро и эффективно, чтобы вы могли сосредоточиться на главном.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005A/G1A
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитКоммутатор Tenda SG108
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 570 руб.295 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS1005G
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG1008M
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS108G
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005D/R1A
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105S 5G
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS2208/A1A
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1100G-8T
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1016 IP-COM
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS1008G
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST3108GC