Коммутатор Mercusys MS108G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295149
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
8 х Ethernet 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
127х60.3х22
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, г.
230
Описание товара Коммутатор Mercusys MS108G
Расширьте проводную сеть благодаря 8 портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с! MS108G совместим с 4K Ultra HD ТV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами. Коммутатор отлично подойдёт для дома и небольшого офиса. Cочетание красного и чёрного цветов придаёт MS108G вид высокотехнологичного гаджета. А благодаря компактному размеру MS108G не займёт много места, где бы вы его не установили.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005D/R1A
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS2208/A1A
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008A/F1A
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1100G-8T
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитКоммутатор Tenda F1016 IP-COM
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEF1106P-4-63W
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитКоммутатор Netis ST3116P
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитКоммутатор TENDA SG106PC
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитКоммутатор Netcraze NC-1221
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1904G-1S
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-124P-100-SR
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитКоммутатор TENDA SM105
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
8 х Ethernet 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
127х60.3х22
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Расширьте проводную сеть благодаря 8 портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с! MS108G совместим с 4K Ultra HD ТV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами. Коммутатор отлично подойдёт для дома и небольшого офиса. Cочетание красного и чёрного цветов придаёт MS108G вид высокотехнологичного гаджета. А благодаря компактному размеру MS108G не займёт много места, где бы вы его не установили.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Mercusys MS108G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS108G