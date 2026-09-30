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Коммутатор Mercusys MS108G купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys MS108G

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Коммутатор Mercusys MS108G - фото 1
Коммутатор Mercusys MS108G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Mercusys MS108G - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS108G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295149
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
8 х Ethernet 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
127х60.3х22
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, г.
230

Описание товара Коммутатор Mercusys MS108G

Расширьте проводную сеть благодаря 8 портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с! MS108G совместим с 4K Ultra HD ТV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами. Коммутатор отлично подойдёт для дома и небольшого офиса. Cочетание красного и чёрного цветов придаёт MS108G вид высокотехнологичного гаджета. А благодаря компактному размеру MS108G не займёт много места, где бы вы его не установили.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS108G




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
8 х Ethernet 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
127х60.3х22
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Расширьте проводную сеть благодаря 8 портам Ethernet 10/100/1000 Мбит/с! MS108G совместим с 4K Ultra HD ТV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами. Коммутатор отлично подойдёт для дома и небольшого офиса. Cочетание красного и чёрного цветов придаёт MS108G вид высокотехнологичного гаджета. А благодаря компактному размеру MS108G не займёт много места, где бы вы его не установили.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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