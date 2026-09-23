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Коммутатор Netis ST106PDI-2-65 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Netis ST106PDI-2-65

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Netis ST106PDI-2-65 - фото 1
  • Коммутатор Netis ST106PDI-2-65 - фото 2
  • Коммутатор Netis ST106PDI-2-65 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737784
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х6
Вес, кг.
1.01

Описание товара Коммутатор Netis ST106PDI-2-65

Неуправляемый коммутатор Netis — это простое и быстрое решение для офиса или дома. Благодаря настольному форм-фактору он легко размещается даже на небольшой рабочей станции, не загромождая пространство. 6 портов RJ45 обеспечивают гигабитную скорость передачи данных вплоть до 1000 Мбит/сек, что особенно удобно для одновременного подключения нескольких устройств без потери производительности. 4 SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с расширяют возможности для создания масштабируемой сети. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at позволяет запитывать совместимые устройства напрямую через кабель Ethernet, избавляя от лишних розеток и блоков питания. Размер таблицы MAC-адресов на 2000 записей предотвращает путаницу даже при активной работе большого количества устройств. При весе всего 0,75 кг коммутатор остаётся мобильным и не требует сложного монтажа.



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Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST106PDI-2-65




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Netis — это простое и быстрое решение для офиса или дома. Благодаря настольному форм-фактору он легко размещается даже на небольшой рабочей станции, не загромождая пространство. 6 портов RJ45 обеспечивают гигабитную скорость передачи данных вплоть до 1000 Мбит/сек, что особенно удобно для одновременного подключения нескольких устройств без потери производительности. 4 SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с расширяют возможности для создания масштабируемой сети. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at позволяет запитывать совместимые устройства напрямую через кабель Ethernet, избавляя от лишних розеток и блоков питания. Размер таблицы MAC-адресов на 2000 записей предотвращает путаницу даже при активной работе большого количества устройств. При весе всего 0,75 кг коммутатор остаётся мобильным и не требует сложного монтажа.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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