Коммутатор Netis ST106PDI-2-43
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST106PDI-2-43
Компактный настольный коммутатор Netis идеально впишется в любую офисную среду или домашнюю сеть. 6 портов RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/с обеспечивают высокую скорость передачи данных, а наличие 4 SFP-портов по 1 Гбит/с открывает возможности для гибкого расширения сети. Неуправляемая конструкция делает его простым в установке и использовании – не требует специализированных знаний. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства прямо по кабелю, облегчая организацию сети видеонаблюдения или рабочих мест. Лёгкий вес 0,8 кг и настольный форм-фактор позволяют без труда разместить устройство там, где это действительно нужно. Размер таблицы MAC-адресов 2000 обеспечит стабильную работу даже при высокой загрузке.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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