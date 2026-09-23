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Wi-Fi точка доступа Tenda i24 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа Tenda i24

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Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 3
Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 4
Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 5
Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 6
Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 7
Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i24 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737764
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, блок питания, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, г.
546

Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda i24

Точка доступа Tenda i24 в компактном белом корпусе позиционируется как роутер для потолочной установки и подходит как для частной квартиры, так и для общественного места. Маршрутизатор с 2 интегрированными в корпус антеннами может функционировать в качестве точки доступа либо репитера другого маршрутизатора для усиления сигнала сети на удалении от него. Модель оснащается одним гигабитным Ethernet-портом и поддерживает питание по линиям витой пары (PoE). Настроить параметры беспроводного маршрутизатора Tenda i24 при вводе в работу вы сможете через Web-интерфейс. Внутри локальной сети точка доступа обеспечивает передачу данных одновременно в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. К устройству по Wi-Fi могут быть одновременно подключены до 256 клиентских устройств.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Tenda i24




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
модуль, блок питания, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Режим работы
повторитель, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3af
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Tenda i24 в компактном белом корпусе позиционируется как роутер для потолочной установки и подходит как для частной квартиры, так и для общественного места. Маршрутизатор с 2 интегрированными в корпус антеннами может функционировать в качестве точки доступа либо репитера другого маршрутизатора для усиления сигнала сети на удалении от него. Модель оснащается одним гигабитным Ethernet-портом и поддерживает питание по линиям витой пары (PoE). Настроить параметры беспроводного маршрутизатора Tenda i24 при вводе в работу вы сможете через Web-интерфейс. Внутри локальной сети точка доступа обеспечивает передачу данных одновременно в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. К устройству по Wi-Fi могут быть одновременно подключены до 256 клиентских устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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