Wi-Fi точка доступа Tenda i24
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda i24
Точка доступа Tenda i24 в компактном белом корпусе позиционируется как роутер для потолочной установки и подходит как для частной квартиры, так и для общественного места. Маршрутизатор с 2 интегрированными в корпус антеннами может функционировать в качестве точки доступа либо репитера другого маршрутизатора для усиления сигнала сети на удалении от него. Модель оснащается одним гигабитным Ethernet-портом и поддерживает питание по линиям витой пары (PoE). Настроить параметры беспроводного маршрутизатора Tenda i24 при вводе в работу вы сможете через Web-интерфейс. Внутри локальной сети точка доступа обеспечивает передачу данных одновременно в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. К устройству по Wi-Fi могут быть одновременно подключены до 256 клиентских устройств.
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