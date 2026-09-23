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Wi-Fi роутер Cudy P2 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Cudy P2

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737715
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
модуль, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
116x202x202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х13
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy P2

Благодаря поддержке стандарта 5G данный роутер способен скачивать файлы по сотовой связи на скорости до 2,6 Гбит/с, что сопоставимо со скоростью проводного подключения. Поддерживаются сим-карты всех крупных операторов сотовой связи.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy P2




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
модуль, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
116x202x202
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря поддержке стандарта 5G данный роутер способен скачивать файлы по сотовой связи на скорости до 2,6 Гбит/с, что сопоставимо со скоростью проводного подключения. Поддерживаются сим-карты всех крупных операторов сотовой связи.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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