Top.Mail.Ru
Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W - фото 1
Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W - фото 2
Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W - фото 1
  • Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W - фото 2
  • Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х8
Вес, кг.
4.85

Описание товара Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W

Коммутатор Tenda — впечатляющее решение для тех, кто ценит эффективность и производительность. 24 порта RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяют подключить множество устройств без потери быстродействия, что особенно важно для активных офисов, камер видеонаблюдения или учебных центров. Уровень L2 открывает дополнительные возможности по управлению сетью, позволяя гибко настраивать рабочие процессы. Два SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с расширяют варианты подключения и делают устройство ещё более универсальным. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at означает, что питание и данные можно передавать по одному кабелю, избавляясь от лишних блоков питания — особенно удобно для установки IP-камер и телефонов. Размер таблицы MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает стабильную работу даже в нагруженной сети. Несмотря на вместительные возможности, устройство весит всего 4 кг, что облегчает монтаж и перенос.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda — впечатляющее решение для тех, кто ценит эффективность и производительность. 24 порта RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяют подключить множество устройств без потери быстродействия, что особенно важно для активных офисов, камер видеонаблюдения или учебных центров. Уровень L2 открывает дополнительные возможности по управлению сетью, позволяя гибко настраивать рабочие процессы. Два SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с расширяют варианты подключения и делают устройство ещё более универсальным. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at означает, что питание и данные можно передавать по одному кабелю, избавляясь от лишних блоков питания — особенно удобно для установки IP-камер и телефонов. Размер таблицы MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает стабильную работу даже в нагруженной сети. Несмотря на вместительные возможности, устройство весит всего 4 кг, что облегчает монтаж и перенос.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...