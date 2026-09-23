Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W
Коммутатор Tenda — впечатляющее решение для тех, кто ценит эффективность и производительность. 24 порта RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяют подключить множество устройств без потери быстродействия, что особенно важно для активных офисов, камер видеонаблюдения или учебных центров. Уровень L2 открывает дополнительные возможности по управлению сетью, позволяя гибко настраивать рабочие процессы. Два SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с расширяют варианты подключения и делают устройство ещё более универсальным. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at означает, что питание и данные можно передавать по одному кабелю, избавляясь от лишних блоков питания — особенно удобно для установки IP-камер и телефонов. Размер таблицы MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает стабильную работу даже в нагруженной сети. Несмотря на вместительные возможности, устройство весит всего 4 кг, что облегчает монтаж и перенос.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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