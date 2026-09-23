Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack)
Мощный Wi-Fi 6 роутер с высокой производительностью и функционалом, двух-диапазонная 2,4Ггц / 5Ггц система бесшовных маршрутизаторов с покрытием всего дома, гигабитные порты WAN и LAN (10/100/1000 Мбит/сек). Описание Wi-Fi 6 Mesh система - это новый уровень беспроводного интернета в вашем доме. Она состоит из одного или нескольких совместно работающих роутеров, создающих единое бесшовное интернет покрытие. Вы не будете терять сигнал при переходе из комнаты в комнату или на другой этаж. Wi-Fi 6 Mesh система подключает все ваши устройства к интернету от провайдера и обеспечивает высокую скорость и надёжность соединения. Благодаря Mesh технологии вы больше не столкнётесь с проблемой слабого сигнала в отдалённых уголках. Каждый роутер М1800 работает на площади до 185 кв.м. Вам нужна большая площадь бесшовного покрытия? Просто добавьте ещё один или два Mesh роутера Cudy М1800 в вашу систему, наращивая покрытие до 360 кв.м. или до 510 кв.м.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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