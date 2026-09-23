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Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack)

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Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack) - фото 2
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack) - фото 3
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack) - фото 3
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737665
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110x154.5x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х13
Вес, г.
100

Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack)

Мощный Wi-Fi 6 роутер с высокой производительностью и функционалом, двух-диапазонная 2,4Ггц / 5Ггц система бесшовных маршрутизаторов с покрытием всего дома, гигабитные порты WAN и LAN (10/100/1000 Мбит/сек). Описание Wi-Fi 6 Mesh система - это новый уровень беспроводного интернета в вашем доме. Она состоит из одного или нескольких совместно работающих роутеров, создающих единое бесшовное интернет покрытие. Вы не будете терять сигнал при переходе из комнаты в комнату или на другой этаж. Wi-Fi 6 Mesh система подключает все ваши устройства к интернету от провайдера и обеспечивает высокую скорость и надёжность соединения. Благодаря Mesh технологии вы больше не столкнётесь с проблемой слабого сигнала в отдалённых уголках. Каждый роутер М1800 работает на площади до 185 кв.м. Вам нужна большая площадь бесшовного покрытия? Просто добавьте ещё один или два Mesh роутера Cudy М1800 в вашу систему, наращивая покрытие до 360 кв.м. или до 510 кв.м.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (1-Pack)




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110x154.5x110
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный Wi-Fi 6 роутер с высокой производительностью и функционалом, двух-диапазонная 2,4Ггц / 5Ггц система бесшовных маршрутизаторов с покрытием всего дома, гигабитные порты WAN и LAN (10/100/1000 Мбит/сек). Описание Wi-Fi 6 Mesh система - это новый уровень беспроводного интернета в вашем доме. Она состоит из одного или нескольких совместно работающих роутеров, создающих единое бесшовное интернет покрытие. Вы не будете терять сигнал при переходе из комнаты в комнату или на другой этаж. Wi-Fi 6 Mesh система подключает все ваши устройства к интернету от провайдера и обеспечивает высокую скорость и надёжность соединения. Благодаря Mesh технологии вы больше не столкнётесь с проблемой слабого сигнала в отдалённых уголках. Каждый роутер М1800 работает на площади до 185 кв.м. Вам нужна большая площадь бесшовного покрытия? Просто добавьте ещё один или два Mesh роутера Cudy М1800 в вашу систему, наращивая покрытие до 360 кв.м. или до 510 кв.м.
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Доставка
Отзывы


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