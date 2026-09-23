Отпариватель ручной Centek CT-2397 Black/Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Centek CT-2397 Black/Blue
Ручной отпариватель Centek — это компактное решение для ухода за одеждой дома и в поездках. Благодаря мощности 1700 Вт и минимальному времени нагрева — всего 35 секунд — вы быстро справитесь с любыми складками. Объем резервуара для воды на 0,15 литра рассчитан на быструю обработку вещей, а съемный резервуар облегчает его наполнение и очистку. Максимальная подача пара 40 г/мин позволяет легко освежить ткань даже в вертикальном положении. Легкий вес — всего 0,78 кг — делает отпариватель удобным в использовании и транспортировке. Алюминиевая подошва обеспечивает равномерное распределение тепла, а фирменные цвета — голубой и черный — придают устройству стильный вид. Телескопическая стойка добавляет комфорта при работе, даже если нужно обработать длинную одежду.
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