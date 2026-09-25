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Yungblud - Idols Ii (Clear) (199957359382) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yungblud - Idols Ii (Clear) (199957359382) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yungblud
Альбом (сингл)
Idols Ii
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yungblud - Idols Ii (Clear) (199957359382) - фото 1
  • Yungblud - Idols Ii (Clear) (199957359382) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737202
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yungblud - Idols Ii (Clear) (199957359382) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957359382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yungblud
Альбом (сингл)
Idols Ii
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yungblud - Idols Ii (Clear) (199957359382) виниловая пластинка

Yungblud возвращается с новыми песнями, завершая свой номинированный на премию «Грэмми» альбом 2025 года «Idols» альбомом «Idols II»! Поклонников ждут шесть совершенно новых треков, а также переосмысленная версия номинированного на «Грэмми» сингла «Zombie» с участием The Smashing Pumpkins. Издание на прозрачном виниле На сегодняшний день «Idols» набрал более 450 миллионов прослушиваний и был назван Yungblud «самым смелым заявлением на сегодняшний день, проектом, стирающим границы жанров и обладающим глубоким эмоциональным содержанием».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Yungblud - Idols Ii (Clear) (199957359382) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957359382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yungblud
Альбом (сингл)
Idols Ii
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Yungblud возвращается с новыми песнями, завершая свой номинированный на премию «Грэмми» альбом 2025 года «Idols» альбомом «Idols II»! Поклонников ждут шесть совершенно новых треков, а также переосмысленная версия номинированного на «Грэмми» сингла «Zombie» с участием The Smashing Pumpkins. Издание на прозрачном виниле На сегодняшний день «Idols» набрал более 450 миллионов прослушиваний и был назван Yungblud «самым смелым заявлением на сегодняшний день, проектом, стирающим границы жанров и обладающим глубоким эмоциональным содержанием».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yungblud - Idols Ii (Clear) (199957359382) виниловая пластинка – стоимость товара 4200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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