PANIC! At The Disco - A Fever You Can'T Sweat Out (0075678667626) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
A FEVER YOU CANT SWEAT OUT
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 149990
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678667626
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
A FEVER YOU CANT SWEAT OUT
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара PANIC! At The Disco - A Fever You Can'T Sweat Out (0075678667626) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Introduction
|0:37
|A2
|The Only Difference Between Martyrdom And Suicide Is Press Coverage
|2:55
|A3
|London Beckoned Songs About Money Written By Machines
|3:24
|A4
|Nails For Breakfast, Tacks For Snacks
|3:24
|A5
|Camisado
|3:12
|A6
|Time To Dance
|3:22
|A7
|Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off
|3:20
|A8
|Intermission
|2:36
|B9
|But It's Better If You Do
|3:26
|B10
|I Write Sins Not Tragedies
|3:07
|B11
|I Constantly Thank God For Esteban
|3:30
|B12
|There's A Good Reason These Tables Are Numbered Honey, You Just Haven't Thought Of It Yet
|3:17
|B13
|Build God, Then We'll Talk
|3:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678667626
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2017
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
A FEVER YOU CANT SWEAT OUT
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Introduction
|0:37
|A2
|The Only Difference Between Martyrdom And Suicide Is Press Coverage
|2:55
|A3
|London Beckoned Songs About Money Written By Machines
|3:24
|A4
|Nails For Breakfast, Tacks For Snacks
|3:24
|A5
|Camisado
|3:12
|A6
|Time To Dance
|3:22
|A7
|Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off
|3:20
|A8
|Intermission
|2:36
|B9
|But It's Better If You Do
|3:26
|B10
|I Write Sins Not Tragedies
|3:07
|B11
|I Constantly Thank God For Esteban
|3:30
|B12
|There's A Good Reason These Tables Are Numbered Honey, You Just Haven't Thought Of It Yet
|3:17
|B13
|Build God, Then We'll Talk
|3:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
PANIC! At The Disco - A Fever You Can'T Sweat Out (0075678667626) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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