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Megadeth - Youthanasia (199957311250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Megadeth - Youthanasia (199957311250) виниловая пластинка

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Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 1
Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 2
Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 3
Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 4
Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 5
Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 6
Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Youthanasia
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 1
  • Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 2
  • Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 3
  • Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 4
  • Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 5
  • Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 6
  • Megadeth - Youthanasia (199957311250) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737173
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957311250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Youthanasia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Reckoning Day, Train Of Consequences, Addicted To Chaos, A Tout Le Monde, Elysian Fields, The Killing Road, Blood Of Heroes, Family Tree, Youthanasia, I Thought I Knew It All, Black Curtains, Victory
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Megadeth - Youthanasia (199957311250) виниловая пластинка

Youthanasia — шестой студийный альбом американской хэви-метал группы Megadeth, выпущенный в 1994 году. Ремастированное издание на виниле Альбом «Youthanasia» ознаменовал собой дальнейшую эволюцию Megadeth. Развивая идеи своего предшественника, «Countdown to Extinction», «Youthanasia» представил более компактное и мелодичное звучание. Песни неизменно превосходны, продюсирование великолепно, а звук кристально чистый. В целом, этот альбом является незаменимой частью каталога Megadeth. Он достиг 4-го места в американском чарте Billboard и получил платиновый статус в 1995 году.

Отзывы о товаре Megadeth - Youthanasia (199957311250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957311250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Youthanasia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Reckoning Day, Train Of Consequences, Addicted To Chaos, A Tout Le Monde, Elysian Fields, The Killing Road, Blood Of Heroes, Family Tree, Youthanasia, I Thought I Knew It All, Black Curtains, Victory
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Youthanasia — шестой студийный альбом американской хэви-метал группы Megadeth, выпущенный в 1994 году. Ремастированное издание на виниле Альбом «Youthanasia» ознаменовал собой дальнейшую эволюцию Megadeth. Развивая идеи своего предшественника, «Countdown to Extinction», «Youthanasia» представил более компактное и мелодичное звучание. Песни неизменно превосходны, продюсирование великолепно, а звук кристально чистый. В целом, этот альбом является незаменимой частью каталога Megadeth. Он достиг 4-го места в американском чарте Billboard и получил платиновый статус в 1995 году.
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