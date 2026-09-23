Кофеварка рожковая GARLYN L40
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.2
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
нет
Индикатор уровня воды
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737113
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.2
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
защита от поражения электротоком класс I
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
нет
Индикатор уровня воды
нет
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
0.72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х28х20
Вес, кг.
3.3
Описание товара Кофеварка рожковая GARLYN L40
Кофеварка рожковая Garlyn L40 выполнена в черном корпусе. Модель позволит приготовить эспрессо и двойной эспрессо. Кофеварка может работать только с молотым кофе. Перед приготовлением напитка можно подогреть чашки. Конструкция рожка предусматривает наполнение двух чашек одновременно. Garlyn L40 управляется с помощью сенсора. На корпусе есть дисплей с индикацией температуры, режима работы и времени приготовления. Поддон для капель не даст жидкости испачкать столешницу в процессе приготовления. В комплекте есть 2 фильтра и мерная ложка-темпер.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.2
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
защита от поражения электротоком класс I
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
нет
Индикатор уровня воды
нет
Развернуть
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
0.72
Страна производитель
Китай
Кофеварка рожковая Garlyn L40 выполнена в черном корпусе. Модель позволит приготовить эспрессо и двойной эспрессо. Кофеварка может работать только с молотым кофе. Перед приготовлением напитка можно подогреть чашки. Конструкция рожка предусматривает наполнение двух чашек одновременно. Garlyn L40 управляется с помощью сенсора. На корпусе есть дисплей с индикацией температуры, режима работы и времени приготовления. Поддон для капель не даст жидкости испачкать столешницу в процессе приготовления. В комплекте есть 2 фильтра и мерная ложка-темпер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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