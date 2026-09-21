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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1
Цвет
серебристый
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703865
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Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1515 1350Вт серебристый
Почувствовать себя профессиональным баристой позволит кофеварка VITEK VT-1515, оснащенная итальянской помпой фирмы ULKA с давлением 15 бар. Номинальная потребляемая мощность прибора — 1350 Вт. Пользоваться кофеваркой невероятно просто, так как управление осуществляется нажатием всего одной кнопки. Желаемый объем напитков можно выбирать самостоятельно, воспользовавшись функцией программирования. Кофеварка оснащена капучинатором, взбивающим молоко для капучино, латте или горячего шоколада, а также уникальным фильтром, позволяющим готовить идеальный эспрессо с густой пенкой. Для особого комфорта в использовании прибор оборудован съемным резервуаром для воды емкостью 1 л и съемным поддоном для капель. В комплект также входит удобная мерная ложечка. Кофеварка оснащена термоблоком, который не только способствует сокращению затрат на электроэнергию, но и обеспечивает быстрое приготовление безупречно вкусных напитков. При желании чашку можно подогреть на специальной платформе перед приготовлением напитка. Купите кофеварку VITEK VT-1515 и сделайте каждое утро в вашем доме по-настоящему добрым.
Почувствовать себя профессиональным баристой позволит кофеварка VITEK VT-1515, оснащенная итальянской помпой фирмы ULKA с давлением 15 бар. Номинальная потребляемая мощность прибора — 1350 Вт. Пользоваться кофеваркой невероятно просто, так как управление осуществляется нажатием всего одной кнопки. Желаемый объем напитков можно выбирать самостоятельно, воспользовавшись функцией программирования. Кофеварка оснащена капучинатором, взбивающим молоко для капучино, латте или горячего шоколада, а также уникальным фильтром, позволяющим готовить идеальный эспрессо с густой пенкой. Для особого комфорта в использовании прибор оборудован съемным резервуаром для воды емкостью 1 л и съемным поддоном для капель. В комплект также входит удобная мерная ложечка. Кофеварка оснащена термоблоком, который не только способствует сокращению затрат на электроэнергию, но и обеспечивает быстрое приготовление безупречно вкусных напитков. При желании чашку можно подогреть на специальной платформе перед приготовлением напитка. Купите кофеварку VITEK VT-1515 и сделайте каждое утро в вашем доме по-настоящему добрым.
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