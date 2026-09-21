Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139916AR0)

Встречайте Ariete 1399/16 — идеальную кофеварку для тех, кто ценит подлинный вкус итальянского эспрессо и не хочет идти на компромиссы. Эта модель гармонично сочетает в себе классический стиль, воплощенный в элегантном металлическом корпусе, и самые современные технологии, позволяющие с легкостью создавать любимые напитки прямо на вашей кухне. Она станет не просто прибором, а центральным элементом утреннего ритуала и предметом гордости истинного ценителя кофе. Сердце этой кофеварки — мощный 1300-ваттный насос, который создает оптимальное давление в 15 бар. Это профессиональный уровень, необходимый для правильной экстракции кофе. Именно такое давление гарантирует, что через спрессованный кофе пройдет нужное количество воды, забрав все ароматические масла и создавая ту самую плотную, бархатистую пенку — крема, которая является признаком perfectly приготовленного эспрессо. Рожок выполнен из комбинации металла и прочного пластика, что обеспечивает долговечность и стабильный нагрев. Уникальность Ariete 1399/16 заключается в ее универсальности. Она открывает для вас мир разнообразия, поддерживая использование как молотого кофе в чалдах, так и популярных капсул. Больше не нужно выбирать одну систему — эта кофеварка объединяет их все. Утро можно начать с насыщенного эспрессо из свежемолотых зерен, а после обеда быстро приготовить ароматный чай или другой любимый напиток из капсулы, воспользовавшись функцией подачи горячей воды. Для ценителей молочных напитков здесь предусмотрен ручной капучинатор. Он дает полный контроль над процессом взбивания молока, позволяя вам самостоятельно создавать нежную, воздушную молочную пену для идеального капучино или латте. С практикой вы сможете повторить мастерство бариста, радуя себя и гостей кофейным искусством. А чтобы приготовление двух чашек эспрессо для вас и вашей второй половинки заняло считанные секунды, кофеварка оснащена функцией одновременного приготовления двух порций. Продуманность каждой детали делает использование максимально комфортным. Съемный резервуар для воды объемом 1.1 литр легко наполнять и мыть. Регулируемый по высоте поддон позволяет без проблем размещать под рожком как маленькие эспрессо-чашки, так и высокие кружки для американо или латте. Элегантная подсветка рабочей зоны не только создает уютную атмосферу, но и обеспечивает отличную видимость в любое время суток. Ваша безопасность и экономия энергии обеспечены функцией автоматического отключения. Ariete 1399/16 — это больше чем кофеварка. Это ваш персональный бармена, надежный помощник и источник ежедневного вдохновения. Она превращает обычное приготовление кофе в маленький спектакль, где вы — и режиссер, и главный зритель, наслаждающийся безупречным результатом. Подарите себе возможность просыпаться под бодрящий аромат свежеприготовленного кофе, который ничем не уступает напитку из лучшей кофейни.