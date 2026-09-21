Кофеварка рожковая Vitek VT-1514 BK 1238Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.65
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703416
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.65
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
автоматический капучинатор
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
45х40х30
Вес, кг.
6.1
Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1514 BK 1238Вт черный
Кофе или чайx Выбор очевиден, когда на кухне VT-1514 BK. Это мощное устройство оснащено полуавтоматическим приготовлением капучино и латте. Наслаждайтесь любимыми напитками и удобным интерфейсом: меню управления выполнено полностью на русском языке.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.65
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
автоматический капучинатор
Цвет
черный
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Кофе или чайx Выбор очевиден, когда на кухне VT-1514 BK. Это мощное устройство оснащено полуавтоматическим приготовлением капучино и латте. Наслаждайтесь любимыми напитками и удобным интерфейсом: меню управления выполнено полностью на русском языке.
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