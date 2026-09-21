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Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0)

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Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 1
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 2
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 3
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 4
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 5
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 6
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 7
Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1300
Используемый кофе
молотый, капсулы
Объём резервуара для воды
1.1
Цвет
белый, зеленый
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 1
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 2
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 3
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 4
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 5
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 6
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 7
  • Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714043
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1300
Используемый кофе
молотый, капсулы
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
белый, зеленый
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Давление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х18
Вес, кг.
5.72

Описание товара Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0)

Рожковая кофеварка Ariete представляет собой стильное и функциональное устройство для истинных ценителей кофе. Эта модель обладает мощностью в 1300 Вт, что позволяет быстро разогревать воду и готовить ароматный напиток на профессиональном уровне. Использовать можно как молотый кофе, так и удобные капсулы, что делает кофеварку универсальной и подходящей для любых предпочтений. С давлением в 15 бар кофеварка обеспечивает оптимальную экстракцию, позволяя получить насыщенный вкус и богатый аромат вашего любимого кофе. Встроенная функция выбора объема порции дает возможность настроить количество напитка в соответствии с вашими желаниями, будь то классический эспрессо или более объемный капучино. Доступная в стильных белом и зеленом цветах, кофеварка станет гармоничным дополнением любой кухни. Электронное управление облегчает использование, делая процесс приготовления кофе простым и приятным. Объем резервуара для воды составляет 1,1 л, что позволяет готовить несколько чашек напитка, не беспокоясь о частом пополнении воды. Сочетая современные технологии и элегантный дизайн, рожковая кофеварка Ariete станет надежным помощником для тех, кто ценит качество и удобство в одном устройстве.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Ariete 1399 (00M139911AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1300
Используемый кофе
молотый, капсулы
Объём резервуара для воды
1.1
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
белый, зеленый
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Давление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка Ariete представляет собой стильное и функциональное устройство для истинных ценителей кофе. Эта модель обладает мощностью в 1300 Вт, что позволяет быстро разогревать воду и готовить ароматный напиток на профессиональном уровне. Использовать можно как молотый кофе, так и удобные капсулы, что делает кофеварку универсальной и подходящей для любых предпочтений. С давлением в 15 бар кофеварка обеспечивает оптимальную экстракцию, позволяя получить насыщенный вкус и богатый аромат вашего любимого кофе. Встроенная функция выбора объема порции дает возможность настроить количество напитка в соответствии с вашими желаниями, будь то классический эспрессо или более объемный капучино. Доступная в стильных белом и зеленом цветах, кофеварка станет гармоничным дополнением любой кухни. Электронное управление облегчает использование, делая процесс приготовления кофе простым и приятным. Объем резервуара для воды составляет 1,1 л, что позволяет готовить несколько чашек напитка, не беспокоясь о частом пополнении воды. Сочетая современные технологии и элегантный дизайн, рожковая кофеварка Ariete станет надежным помощником для тех, кто ценит качество и удобство в одном устройстве.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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